Госдеп не считает «местью» лишение консульств США в РФ парковок

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Москва, 15 сентября. Устранение парковок перед генконсульствами США в России, вероятно, не является ответным шагом РФ в обмене дипломатическими санкциями, заявила официальный представитель госдепа Хезер Науэрт. Ее слова приводит РИА Новости.

«Не хочу описывать это как какие-то ответные действия. Мы хотим продвигаться вперед в отношениях с правительством России», — сказала Науэрт.

Парковка у посольства США в Большом Девятинском переулке в Москве стала доступной для всех автомобилистов из-за дефицита парковочных мест в центре столицы. Об этом сообщили в пресс-службе ГКУ «Администратор московского парковочного пространства».

Ранее парковка у южного входа в американское посольство была доступна только для дипломатов из США. У здания дипмиссии стояли соответствующие указатели, которые теперь убраны.