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Общество
Госдеп не считает «местью» лишение консульств США в РФ парковок
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    Госдеп не считает «местью» лишение консульств США в РФ парковок

    10:32  15 Сентября 2017  /обновлено: 11:09  15 Сентября 2017
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    Стало известно, почему посольство США в Москве лишилось парковки

    Москва, 15 сентября. Устранение парковок перед генконсульствами США в России, вероятно, не является ответным шагом РФ в обмене дипломатическими санкциями, заявила официальный представитель госдепа Хезер Науэрт. Ее слова приводит РИА Новости.

    «Не хочу описывать это как какие-то ответные действия. Мы хотим продвигаться вперед в отношениях с правительством России», — сказала Науэрт.

    Парковка у посольства США в Большом Девятинском переулке в Москве стала доступной для всех автомобилистов из-за дефицита парковочных мест в центре столицы. Об этом сообщили в пресс-службе ГКУ «Администратор московского парковочного пространства».

    Ранее парковка у южного входа в американское посольство была доступна только для дипломатов из США. У здания дипмиссии стояли соответствующие указатели, которые теперь убраны.

    «В связи с острой нехваткой парковочных мест по адресу: Большой Девятинский переулок, парковки на этой улице теперь доступны для всех», — разъяснил ситуацию собеседник РИАМО.

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    Автор: Катерина Михайдили
    #сша #москва #посольство #парковка
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