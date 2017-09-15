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Казахстан надеется, что переговоры в Астане помогут снизить уровень насилия в Сирии
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    Казахстан надеется, что переговоры в Астане помогут снизить уровень насилия в Сирии

    10:34  15 Сентября 2017
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    Казахстан надеется, что переговоры в Астане помогут снизить уровень насилия в Сирии

    Астана, 15 сентября. В МИД Казахстана выразили надежду на то, что последующие раунды переговоров по Сирии в Астане будут способствовать снижению насилия в регионе, сообщил глава департамента Азии и Африки МИД Казахстана Айдарбек Туматов.

    Глава казахского внешнеполитического ведомства Кайрат Абдрахманов провел встречи с представителями стран-гарантов по Сирии, сообщил дипломат Айдарбек Туматов. На встрече обсудили важность астанинского процесса как важную поддержку для предстоящих переговоров в Женеве.

    По словам спецпосланника ООН по Сирии Стаффана де Мистуры, в Казахстане обсуждаются практические вопросы, направленные на снижение насилия в САР. В свою очередь, казахский МИД надеется, что последующие межсирийские встречи помогут стабилизировать обстановку. Как сообщалось ранее, делегация сирийской оппозиции обсуждает итоговый документ шестой встречи

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    Автор: Ирина Селезнева
    #россия #сирия #астана
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