Сирия сегодня: ВКС РФ уничтожают боевиков ИГИЛ, Ракка в тяжелом положении

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Сирия, 15 сентября. Воздушно-космические силы (ВКС) Российской Федерации уничтожили более 790 объектов сирийских боевиков за неделю. В Организации Объединенных Наций (ООН) обратили внимание на тяжелое положение мирных жителей в Ракке. Турция выступила за продолжение войны с «Исламским государством»* (деятельность организации запрещена на территории Российской Федерации по решению Верховного суда РФ) на территории Сирийской Арабской Республики (САР). Последние новости Сирии — в обзоре Федерального агентства новостей.

ВКС РФ против террористов

По информации СМИ, самолеты российских ВКС в САР совершили более 330 боевых вылетов за неделю. Было уничтожено свыше 790 объектов международных террористических группировок.

Сообщается, что российские беспилотные летательные аппараты совершили за этот период более 170 разведывательных вылетов. Удалось обнаружить свыше 520 объектов террористов.

Напомним, в начале сентября Министерство обороны Российской Федерации сообщило, что Сирийская арабская армия (САА) при активной поддержке ВКС РФ нанесла ощутимый удар «Исламскому государству» в районе Дейр эз-Зора.

Ухудшение ситуации в Ракке

Как заявил официальный представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик, в организации очень обеспокоены защитой и безопасностью 15 тысяч мирных жителей, большинство из которых дети и женщины, которые все еще находятся в Ракке — неофициальной столице «Исламского государства». Он отметил, что гуманитарная ситуация в городе очень тяжелая.

«Большинство из тех, кто остаются в городе, как сообщается, сталкиваются с ухудшением гуманитарных и медицинских условий», — добавил он.

Он отметил, что агентства ООН через организации, работающие на месте, продолжают доставку гигиенических и медицинских средств, продовольствия, а также вакцины в 58 районов, в которых расположилось большинство внутренних переселенцев. Только в августе свыше 333 тысяч человек получили продукты питания. Еще 252 тысячам детей до пяти лет были сделаны прививки от полиомиелита в провинциях Дейр эз-Зор и Ракка.

По информации ООН, всего с июля более 51 тысячи человек покинули свои дома в Ракке.

Борьба с ИГИЛ*

Как заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу, борьба с «Исламским государством» должна быть продолжена на фоне процесса политического урегулирования в САР.

«Есть неизменные вещи: борьба с ИГ* должна продолжаться, в районах проживания арабского населения руководство должно быть местное, и мы должны сосредоточиться на политическом решении. Иначе вместо ИГ появится другая группировка, и ничего не изменится по сути. Думаю, в Нью-Йорке на Генассамблее ООН у нас будут тесные контакты с нашими партнерами по этой теме», — заявил Чавушоглу.

Напомним, на сегодняшний день в САР были созданы три зоны деэскалации: в пригороде Дамаска — в районе Восточной Гуты, к северу от города Хомс, а также на сирийской границе с Иорданией — в провинции Даръа. Кроме того, идет активная работа по запуску еще одной зоны деэскалации в провинции Идлиб.

* Организация запрещена на территории РФ.