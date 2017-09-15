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Участникам переговоров по Сирии необходимо согласовать ряд вопросов — МИД Казахстана
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    Участникам переговоров по Сирии необходимо согласовать ряд вопросов — МИД Казахстана

    10:29  15 Сентября 2017
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    Участникам переговоров по Сирии необходимо согласовать ряд вопросов — МИД Казахстана

    Астана, 15 сентября. Участникам межсирийских переговоров в Астане предстоит согласовать ряд вопросов перед подписание финального документа. Об этом сообщил представитель МИД Казахстана Айдарбек Туматов.

    «Финальный документ сейчас обсуждается, в связи с этим сейчас задержка. Есть ряд вопросов, которые необходимо согласовать со всеми странами-гарантами», — рассказал глава департамента Азии и Африки МИД Казахстана.

    Участникам переговоров по Сирии необходимо согласовать ряд вопросов — МИД Казахстана

    Напомним, шестой раунд переговоров в Астане начался в среду. В переговорах приняли участие все заинтересованные стороны, включая представителей Дамаска и делегацию сирийской вооруженной оппозиции. В рамках астанинского процесса продолжается согласование новой конституции Сирии.

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    Автор: Валентин Меликов
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