Mazda откажется от бензиновых и дизельных двигателей

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Токио, 15 сентября. Mazda собирается полностью переориентировать свое производство. К 2030 году компания начнет выпускать только электромобили и гибриды.

В будущем концерн решил отказаться от выпуска машин с бензиновыми и дизельными двигателями, сообщает ТАСС. Такое решение связано с регулярным введением по всему миру более жестких экологических норм и требований к расходу топлива. Mazda хочет укрепить свои позиции на европейском рынке, где подобные идеи внедряются наиболее активно. До этого момента японский автопроизводитель в основном делал ставку на экономичные дизельные и бензиновые двигатели.

Ранее сообщалось, что во Франкфурте представили прототип летающего автомобиля.