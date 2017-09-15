Названы самые грязные города России

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Москва, 15 сентября. Министр природных ресурсов и экологии Сергей Донской заявил, что в РФ есть 15 максимально загрязненных территорий, которые наиболее неблагоприятны с точки зрения накопления отходов и атмосферного воздуха.

По словам министра, это Асбест, Медногорск, Дзержинск, Чита, Новочеркасск, Братск, Челябинск, Омск, Красноярск, Магнитогорск, Нижний Тагил, Новокузнецк, Череповец, Липецк и Норильск.

Донской отметил, что в данных городах находятся различные производства, которые несут экологические риски.

Министр указал на то, что в России в концу Года экологии будет составлен экологический рейтинг регионов.

Напомним, ранее Петербург вошел в тройку самых «стрессовых» городов России.