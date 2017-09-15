Зачем Касперский согласился дать показания в Конгрессе США, объяснил интернет-омбудсмен

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Глава «Лаборатории Касперского» Евгений Касперский выступит на слушаниях в американском конгрессе. Цель его выступления — доказать, что отечественный антивирус не представляет угрозы для информационной безопасности государственных гражданских ведомств США.

«Надеюсь публично ответить на обвинения относительно моей компании и ее продуктов», — сообщил Касперский.

В министерстве внутренней безопасности США заявили, что отечественные программные продукты «Лаборатории Касперского» могут быть опасны. При этом никакой доказательной базы, подтверждающей вредоносность отечественного софта, западной стороной представлено не было. На этом также акцентирует внимание интернет-омбудсмен, член генерального совета «Деловой России» Дмитрий Мариничев в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей.

«Соединенные Штаты не представили доказательств того, что наш программный продукт несет какую-либо угрозу информационной безопасности. Поэтому желание Касперского доказать обратное совершенно объяснимо. После того, как он представит убедительные доводы о том, что софт безопасен, антивирус укрепит свою позицию на рынке. Не исключено, что он может вернуться в США», — заключит Мариничев.

Как сообщалось, глава компании «Лаборатория Касперского» согласился дать показания в Конгрессе США. Слушания пройдут 27 сентября, сообщает «Газета.ru». Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ранее ответила на заявление министерства внутренней безопасности США. Она считает, что ограничение распространения антивируса Касперского в США — попытка вытеснить конкурентноспособные отечественные компании с западного рынка.

«Вот и вся добросовестная конкуренция в трёх строчках», — написала Мария Захарова в своем Facebook.

Председатель комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Леонид Левин разделил точку зрения Захаровой и сообщил, что власти США пытаются бороться с отечественным бизнесом, прикрываясь информационной безопасностью, однако на самом деле решение запретить ПО «Лаборатории Касперского» имеет политическую мотивировку. Такое же мнение в беседе с ФАН выразил независимый эксперт.