Доходы террористов ИГ в Сирии и Ираке сократились вдвое из-за потери территорий

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Рим, 15 сентября. Доходы запрещенной в России террористической организации «Исламское государство»*, базирующейся в Сирии и Ираке, сократились в пять раз за последние два года, пишет издание Stampa, ссылаясь на данные аналитического центра IHS Markit.

Поступления в «казну» террористов ИГ* сократились с 80 млн долларов в 2015 году до 16 млн в 2017 году, что связано с потерей нефтяных территорий. По данным итальянской газеты, от 250 тыс. кв км с населением 10 млн человек под контролем ИГИЛ* остается менее четверти. Отметим, что основной источник финансирования террористов — добыча и продажа черного золота.

СМИ добавляют, что документы, которые были обнаружены после зачистки Мосула и ряда других населенных пунктов Сирии и Ирака, помогли понять, как устроена финансовая система группировки. О кризисе в рядах боевиков говорит и тот факт, что террористы используют собственные платежные средства — золото, серебро и медь в виде монет, которые торгуются по завышенному курсу.

* Организация запрещена на территории РФ.