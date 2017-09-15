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Боевики ИГИЛ начали контрнаступление на востоке провинции Хомс
Новости Сирии
Доходы террористов ИГ в Сирии и Ираке сократились вдвое из-за потери территорий
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    Доходы террористов ИГ в Сирии и Ираке сократились вдвое из-за потери территорий

    10:18  15 Сентября 2017
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    Доходы террористов ИГ в Сирии и Ираке сократились вдвое из-за потери территорий

    Рим, 15 сентября. Доходы запрещенной в России террористической организации «Исламское государство»*, базирующейся в Сирии и Ираке, сократились в пять раз за последние два года, пишет издание Stampa, ссылаясь на данные аналитического центра IHS Markit.

    Поступления в «казну» террористов ИГ* сократились с 80 млн долларов в 2015 году до 16 млн в 2017 году, что связано с потерей нефтяных территорий. По данным итальянской газеты, от 250 тыс. кв км с населением 10 млн человек под контролем ИГИЛ* остается менее четверти. Отметим, что основной источник финансирования террористов — добыча и продажа черного золота.

    СМИ добавляют, что документы, которые были обнаружены после зачистки Мосула и ряда других населенных пунктов Сирии и Ирака, помогли понять, как устроена финансовая система группировки. О кризисе в рядах боевиков говорит и тот факт, что террористы используют собственные платежные средства — золото, серебро и медь в виде монет, которые торгуются по завышенному курсу.

    * Организация запрещена на территории РФ.

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    Автор: Ирина Селезнева
    #нефть #сирия #иг #игил #ирак
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