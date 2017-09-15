Путин похвалил новосибирцев за успешное развитие бизнеса в регионе

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Москва, 15 сентября. Президент Российской Федерации Владимир Путин сообщил, что в Новосибирской области успешно реализуются инициативы, нацеленные на поддержку предпринимательства. Такая информация приведена в телеграмме главы государства в честь 80-летия со дня образования региона.

Как говорится на сайте Кремля, «в области успешно реализуются масштабные инициативы, нацеленные на поддержку предпринимательской активности, выпуск продукции с высокой добавленной стоимостью, создание новых, современных рабочих мест».

«Сибиряки всегда славились трудолюбием и особой, деловой хваткой», — отметил Путин.

Напомним, что сегодня президент России Владимир Путин проведет в Москве оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности России