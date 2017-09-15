Касперский: Американцам очень просто обвинять компании из РФ

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Москва, 15 сентября. Директива Министерства внутренней безопасности США, которой вводится запрет на использование в американских учреждениях продукции «Лаборатории Касперского», является продолжением государственной пиар-компании против России, считает глава компании Евгений Касперский. Он отметил, что бизнес «Лаборатории Касперского» в США составляет лишь четверть от рынка компании.

По мнению Касперского, обвинения против «Лаборатории» — просто способ нечестных методов конкурентной борьбы; власти США решили «воспользоваться ситуацией».

«Американцам очень просто обвинить россиян или российские компании. Они обратили свою агрессивную пиар-кампанию и государственную кампанию против нас», — отметил глава компании.

При этом «Лаборатория Касперского» остается полностью открыта для сотрудничества с американскими клиентами, подчеркнул владелец компании: «Вы можете прийти в мой офис, задать любой вопрос, мы откроем любую дверь. Проверьте все, у нас нет секретов».

Напомним, МВБ США запретило пользоваться продуктами «Лаборатории Касперского» для обеспечения «информационной безопасности».