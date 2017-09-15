Делегация оппозиции Сирии обсуждает итоговый документ переговоров в Астане

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Астана, 15 сентября. Делегация оппозиции Сирийской Арабской Республики прибыла в отель в Астане, где проходят переговоры по Сирии.

Как сообщает РИА Новости, ссылаясь на источник, близкий к переговорам, стороны приступили к согласованию итогового документа шестого раунда.

Отмечается, что стороны находятся в двух залах и согласовывают при посредничестве стран-гарантов итоговый документ.

Ранее сообщалось, что член делегации вооруженной сирийской оппозиции Ясир Абдуррахим выразил надежду, что на шестом раунде межсирийских переговоров в Астане будет достигнута договоренность о распространении зон деэскалации на всей территории страны.