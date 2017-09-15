Aliexpress, eBay и Amazon могут заблокировать за неуплату НДС

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Москва, 15 сентября. Российские онлайн-ритейлеры предложили ввести налог для иностранных конкурентов, таких как AliExpress, Amazon и eBay. Инициативу обсуждают в правительстве РФ.

В случае отказа компаний платить НДС, их сайты в России могут быть заблокированы Роскомнадзором. Об этом говорится в поправках в Налоговый кодекс и закон «Об информации», предложенных Ассоциацией компаний интернет-торговли. АКИТ планирует начислять НДС для них не в размере 18%, а 15,25% от конечной стоимости товара.

Представители иностранных онлайн-ретейлеров заявляют, что данные меры могут вынудить их покинуть российский рынок.