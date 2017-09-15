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Экономика
Aliexpress, eBay и Amazon могут заблокировать за неуплату НДС
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    Aliexpress, eBay и Amazon могут заблокировать за неуплату НДС

    10:23  15 Сентября 2017
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    Aliexpress, eBay и Amazon могут заблокировать за неуплату НДС

    Москва, 15 сентября. Российские онлайн-ритейлеры предложили ввести налог для иностранных конкурентов, таких как AliExpress, Amazon и eBay. Инициативу обсуждают в правительстве РФ.

    В случае отказа компаний платить НДС, их сайты в России могут быть заблокированы Роскомнадзором. Об этом говорится в поправках в Налоговый кодекс и закон «Об информации», предложенных Ассоциацией компаний интернет-торговли. АКИТ планирует начислять НДС для них не в размере 18%, а 15,25% от конечной стоимости товара.

    Представители иностранных онлайн-ретейлеров заявляют, что данные меры могут вынудить их покинуть российский рынок.

    «Это существенно сократит ассортимент товаров, поставляемых в нашу страну. Если говорить о eBay, иностранный продавец просто поставит галочку о том, что не доставляет товары в Россию», — заявил гендиректор eBay в России и на развивающихся рынках Европы Илья Кретов «Коммерсанту».

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    Автор: Катерина Михайдили
    #роскомнадзор #ebay #amazon #aliexpress #ритейлеры #акит
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