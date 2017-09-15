Вооруженный ножом сторонник ИГ напал на военного в метро Парижа

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Париж, 15 сентября. Мужчина с ножом напал на военнослужащего в метрополитене Парижа. По информации телеканала BFMTV, в результате инцидента никто не пострадал.

Согласно приведенным данным, вооруженный ножом мужчина подошел к военнослужащему из военного патруля Sentinelle со спины и стал угрожать ему, «упоминая ИГ»*, на станции Chatelet около 7.30 мск. Военному удалось нейтрализовать злоумышленника, после чего его задержала полиция.

Информация о личности нападавшего пока не известна.

«Исламское государство»* (арабское название — ДАИШ) признано террористической организацией Верховным судом РФ, ее деятельность в России запрещена.

* Организация запрещена на территории РФ.