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Политика
На пороге кибервойны: Милонов о желании США ограничить влияние РФ и КНР в Интернете
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    На пороге кибервойны: Милонов о желании США ограничить влияние РФ и КНР в Интернете

    12:58  15 Сентября 2017
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    На пороге кибервойны: Милонов о желании США ограничить влияние РФ и КНР в Интернете

    Накануне в палате представителей Конгресса США был представлен новый проект закона, нацеленный на ограничение «попыток России и Китая контролировать Интернет». Таким образом Вашингтон заявляет, что только Соединенные Штаты и их союзники имеют право на электронные средства ведения информационных кампаний, считает член комитета ГД РФ по международным делам Виталий Милонов.

    Автором документа является конгрессмен-демократ Элиот Энджела. Он предложил идею создания должности посла США по киберпространству, который в свою очередь «возглавит усилия госдепартамента в сфере кибердипломатии». Законопроект будет способствовать разработке международной политики в киберпространстве, которая бы продвигала «демократические принципы» и отвергала бы попытки Москвы и Пекина устанавливать «более серьезный контроль над Интернетом».

    «Показательно, что Соединенные Штаты Америки отдают должное усилиям наших специалистов в области электронных средств ведения разведки и войны. Они уже не справляются и поэтому создают эту должность. Это хороший стимул для нас и наших китайских коллег продолжать движение, и самое главное — не останавливаться, развиваться в этом направлении и выполнять поставленные задачи», — высказал свое мнение Виталий Милонов.

    Виталий Милонов

    Стоит отметить, что в случае принятия документа американское внешнеполитическое ведомство будет обязано составлять оценки по «свободе Интернета» в свои ежегодные доклады о соблюдении прав человека в мире.

    «Придание официального статуса этой идее означает, что, по мнению Соединенных Штатов, лишь они и их союзники имеют право на электронные средства ведения информационных кампаний. Ну что, спасибо, высокая оценка нашим специалистам дана. Пообещаем американским партнерам, что попытаемся оправдать доверие и сделать так, чтобы эта должность была абсолютно бесполезной, чтобы «посол по кибердипломатии» сидел и говорил, что ничего не может сделать с нами», — заключил народный избранник.

    Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что компания Facebook обвинила Россию в использовании ботов для покупки рекламы и последующего влияния на предвыборную кампанию в США. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Москва не имеет к этому никакого отношения.

    На пороге кибервойны: Милонов о желании США ограничить влияние РФ и КНР в Интернете

    В свою очередь российский политолог и политтехнолог Наталия Елисеева считает, что, обвиняя Кремль в подтасовках во время американских выборов, руководство социальной сети просто пытается «под шумок» ввести цензуру на сообщения пользователей.

    В Конгрессе США сейчас ведется расследование по поводу якобы имевшего место вмешательства РФ в выборы президента США, на которых победил Дональд Трамп. При этом в американских СМИ регулярно появляются сообщения, как правило, со ссылкой на неназванные источники, о контактах членов предвыборного штаба Трампа с российскими чиновниками и бизнесменами.

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    Автор: Сергей Чемеков
    #россия #сша #москва #китай #хакеры #вашингтон #киберпространство #пекин #кибервойна
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