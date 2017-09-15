Исправление ошибок: политолог объяснил извинения журнала Focus за оскорбление Путина

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Главред немецкого журнала Focus, журналист которого позволил себе в публикации резкое высказывание в адрес президента России Владимира Путина, принес извинения. Редактор Роберт Шнайдер позвонил в российское посольство в Германии и выразил свое сожаление, заявив, что журнал не хотел оскорбить национального лидера, написал в Facebook секретарь дипломатического представительства России в ФРГ Денис Микерин.

Дипломат отметил, что извинения могут служить «основанием для продолжения диалога». Однако подчеркнул, что не стоит торопиться с выводами о том, как именно стоит рассматривать этот жест: «как секундную вспышку или все же как луч света в темном царстве». Аналогичной позиции придерживается Генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин, об этом он сообщил в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей.

«Разгул русофобии в западных странах неизбежно влечет за собой отдельные подобные случаи, когда те или иные публичные деятели и средства массовой информации позволяют себе в отношении российской государственности хамство. Действовать в таких случаях нужно жестко, но глобальных выводов делать не стоит. За русофобией всегда будут следовать подобные ошибки, а после – извинения», — резюмирует Мухин.

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков ранее предупреждал, что публикации журнала Focus отличаются однобокостью и русофобией. Официальный Кремль не воспринимает журнал как релевантное издание, откуда можно черпать информацию.

« Скажем так, мы не проявляем большого интереса к информационной деятельности этого издания, не считаем это заслуживающим внимания источником», — объяснял Песков.

Публикации, бросающие тень на президента РФ, негативно отражаются в первую очередь на репутации самого журнала, заключил Дмитрий Песков.

В свою очередь, председатель Комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков сравнил Focus с газетой нацистов, публикации которой в свое время отличались «тупой агрессивностью».