Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск
Закрыть
Весь мир
Боевики ИГИЛ начали контрнаступление на востоке провинции Хомс
Политика
Исправление ошибок: политолог объяснил извинения журнала Focus за оскорбление Путина
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Исправление ошибок: политолог объяснил извинения журнала Focus за оскорбление Путина

    10:42  15 Сентября 2017
    94

    Исправление ошибок: политолог объяснил извинения журнала Focus за оскорбление Путина

    Главред немецкого журнала Focus, журналист которого позволил себе в публикации резкое высказывание в адрес президента России Владимира Путина, принес извинения. Редактор Роберт Шнайдер позвонил в российское посольство в Германии и выразил свое сожаление, заявив, что журнал не хотел оскорбить национального лидера, написал в Facebook секретарь дипломатического представительства России в ФРГ Денис Микерин.

    Дипломат отметил, что извинения могут служить «основанием для продолжения диалога». Однако подчеркнул, что не стоит торопиться с выводами о том, как именно стоит рассматривать этот жест: «как секундную вспышку или все же как луч света в темном царстве». Аналогичной позиции придерживается Генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин, об этом он сообщил в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей.

    «Разгул русофобии в западных странах неизбежно влечет за собой отдельные подобные случаи, когда те или иные публичные деятели и средства массовой информации позволяют себе в отношении российской государственности хамство. Действовать в таких случаях нужно жестко, но глобальных выводов делать не стоит. За русофобией всегда будут следовать подобные ошибки, а после – извинения», — резюмирует Мухин.

    Исправление ошибок: политолог объяснил извинения журнала Focus за оскорбление Путина

    Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков ранее предупреждал, что публикации журнала Focus отличаются однобокостью и русофобией. Официальный Кремль не воспринимает журнал как релевантное издание, откуда можно черпать информацию.

    « Скажем так, мы не проявляем большого интереса к информационной деятельности этого издания, не считаем это заслуживающим внимания источником», — объяснял Песков.

    Публикации, бросающие тень на президента РФ, негативно отражаются в первую очередь на репутации самого журнала, заключил Дмитрий Песков.

    В свою очередь, председатель Комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков сравнил Focus с газетой нацистов, публикации которой в свое время отличались «тупой агрессивностью».

    Triangle Created with Sketch.
    Автор: Алексей Громов
    #россия #германия #внешняя политика
    Комментарии:
    Загрузка...
    Загрузка...
    Видео Все
      Инфографика Все

        Мэр Львова Садовый: Порошенко поступил низко, он опозорил Украину

        11:11 14 Сентября 2017 12711

        Саакашвили спрятался от СБУ и полиции на львовском книжном форуме

        18:21 13 Сентября 2017
        7460

        На многотысячном соборе русофилов в Болгарии митрополит освятил флаг ДНР

        14:06 11 Сентября 2017
        5463

        Митинг возле НБУ: Коммунальные платежи – 2800 гривен, а зарплата рабочего – 3500

        13:44 11 Сентября 2017
        9043

        Очередной «разведчик ВСУ» взорван в Киеве - ему оторвало голову

        20:38 8 Сентября 2017
        31567
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        СМИ сообщили о взрыве в метро Лондона

        СМИ сообщили о взрыве в метро Лондона

        10:53   15 Сентября 2017
        3142
        КНДР произвела пуск новой ракеты в направлении Японии

        КНДР произвела пуск новой ракеты в направлении Японии

        1:47   15 Сентября 2017
        518
        Стало известно, почему США ввели санкции против двух украинских авиакомпаний

        Стало известно, почему США ввели санкции против двух украинских авиакомпаний

        21:24   14 Сентября 2017
        4740
        Журова объяснила провокацию с попыткой отстранить Россию от Олимпиады–2018

        Журова объяснила провокацию с попыткой отстранить Россию от Олимпиады–2018

        18:18   14 Сентября 2017
        14949