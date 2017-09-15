Овечкин объявил, что не будет участвовать в Олимпиаде-2018
Вашингтон, 15 сентября. Форвард Washington Capitals Александр Овечкин официально объявил об отказе от участия в Олимпиаде 2018 года. Россиянин обратился к болельщиком на сайте НХЛ, выразив надежду на то, что ему удастся принять участие в Олимпийских играх в 2022 году.
Хоккеист заявил, что разочарован условиями, при которых лучшим игрокам планеты невозможно принять участие в соревнованиях. Овчекин подчеркнул, что любит свою страну, и ни разу за карьеру ему не приходилось делать выбор между ней и клубом. Однако МОК, IIHF и НХЛ выдвинули хоккеистам НХЛ условия, при которых»лучшие хоккеисты в мире не могут выступить на Олимпиаде».
«Нет ничего подобного Олимпийским играм. Я до сих пор мечтаю завоевать золотую медаль Олимпийских игр для моей страны. Я надеюсь, что все изменится, и у нас будет шанс вернуться в 2022 году», — говорится в официальном заявлении Овечкина, приведенного на сайте НХЛ.