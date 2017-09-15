Овечкин объявил, что не будет участвовать в Олимпиаде-2018

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Вашингтон, 15 сентября. Форвард Washington Capitals Александр Овечкин официально объявил об отказе от участия в Олимпиаде 2018 года. Россиянин обратился к болельщиком на сайте НХЛ, выразив надежду на то, что ему удастся принять участие в Олимпийских играх в 2022 году.

Хоккеист заявил, что разочарован условиями, при которых лучшим игрокам планеты невозможно принять участие в соревнованиях. Овчекин подчеркнул, что любит свою страну, и ни разу за карьеру ему не приходилось делать выбор между ней и клубом. Однако МОК, IIHF и НХЛ выдвинули хоккеистам НХЛ условия, при которых»лучшие хоккеисты в мире не могут выступить на Олимпиаде».