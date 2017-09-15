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Общество
Пропавшая казанская школьница, которой Путин подарил щенка, нашлась
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    Пропавшая казанская школьница, которой Путин подарил щенка, нашлась

    10:00  15 Сентября 2017
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    Пропавшая казанская школьница, которой Путин подарил щенка, нашлась

    Казань, 15 сентября. Пропавшая 15-летняя школьница из Казани, которой в 2015 году президент России Владимир Путин подарил щенка, нашлась.  

    «Хорошая погода, 15-летние девочки гуляли. Все нашлись, — сообщил журналистам руководитель пресс-службы управления МВД по Казани Рашид Хамидуллин. — Никаких противоправных действий в их отношении совершено не было».

    Отметим, что щенок немецкой овчарки от имени главы государства был подарен казанской школьнице в 2015 году. О том, что она мечтает о щенке, девочка написала в письме Владимиру Путину. 

    Напомним, 8 сентября сообщалось, что подаренного главой РФ Владимиром Путиным коня Президента, который был украден у жительницы Кисловодска, нашли по фото.

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    Автор: Тимур Румянцев
    #путин #казань #школьница
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