Пропавшая казанская школьница, которой Путин подарил щенка, нашлась

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Казань, 15 сентября. Пропавшая 15-летняя школьница из Казани, которой в 2015 году президент России Владимир Путин подарил щенка, нашлась.

«Хорошая погода, 15-летние девочки гуляли. Все нашлись, — сообщил журналистам руководитель пресс-службы управления МВД по Казани Рашид Хамидуллин. — Никаких противоправных действий в их отношении совершено не было».

Отметим, что щенок немецкой овчарки от имени главы государства был подарен казанской школьнице в 2015 году. О том, что она мечтает о щенке, девочка написала в письме Владимиру Путину.

Напомним, 8 сентября сообщалось, что подаренного главой РФ Владимиром Путиным коня Президента, который был украден у жительницы Кисловодска, нашли по фото.