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Политика
Генсек НАТО призвал к глобальному ответу на новый ракетный запуск КНДР
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Апогей кризиса: эксперт объяснил, зачем Южная Корея ответила КНДР
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    Апогей кризиса: эксперт объяснил, зачем Южная Корея ответила КНДР

    9:31  15 Сентября 2017
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    Апогей кризиса: эксперт объяснил, зачем Южная Корея ответила КНДР

    В ответ на пуск ракеты КНДР южнокорейские военные запустили две баллистические ракеты «Хёнму-2». Об этом сообщило министерство национальной обороны Республики Корея. Подробнее — в материале Федерального агентства новостей.

    Запуски Южной Кореи

    «Пуски были произведены из района, прилегающего к западной части межкорейской границы, спустя шесть минут после взлета северокорейской ракеты», — сообщили в южнокорейском военном ведомстве.

    Сообщается, что таким образом у Южной Кореи есть возможность немедленного ответа на провокации Северной Кореи. Отметим, что одна из «Хёнму-2» пролетела 250 километров и точно поразила цель, которая была расположена в Японском море.

    Страх и ненависть в Токио

    В свою очередь силы самообороны Японии объяснили, почему не стали сбивать ракету КНДР, которая была запущена перед запуском южнокорейских ракет. По словам генерального секретаря правительства Ёсихидэ Суга, японские силы самообороны от самого начала и до конца отслеживали полет ракеты. Он отметил, что Токио даже не рассматривал вариант, что фрагменты ракеты упадут и нанесут серьезный ущерб японской территории. Поэтому ее не сбивали.

    Апогей кризиса: эксперт объяснил, зачем Южная Корея ответила КНДР

    Генеральный секретарь японского правительства отметил, что население получает информацию по каналам экстренного оповещения J-Alert.

    Завтра война

    Эксперт Института инновационного развития Алексей Албу в комментарии ФАН отметил, что напряжение вокруг Корейского полуострова достигло своего апогея за последние несколько десятков лет. Хрупкий мир, царящий в регионе, может быть нарушен. Такое положение дел не устраивает ни одну из стран, соседствующих рядом с КНДР. Никто не заинтересован в войне. И если нанести удар по тестируемой ракете КНДР, то итог будет плачевным.

    «Власти Японии понимают, что уничтожение ракеты КНДР, используемой в учебных целях, могло привести к началу военного конфликта. В этом смысле японское руководство проявило большую политическую мудрость, оставив возможность для решения политического кризиса дипломатическими методами, что нельзя сказать про руководство Южной Кореи, запустившей ответную ракету через шесть минут после запуска северокорейской. Этот ответный запуск свидетельствует о том, что руководство Южной Кореи пребывает в страхе, и спланировало данный шаг заранее. Это не было спонтанным действием, так как такие решения не принимаются в течение шести минут», — добавил Алексей Албу.

    Апогей кризиса: эксперт объяснил, зачем Южная Корея ответила КНДР

    Мы должны признать, уверен эксперт, любое государство должно иметь право на свою оборону. Северная Корея уже десятки лет живет в режиме давления со стороны мирового гегемона — США и их союзников.

    «Конфликт сегодня пока еще находится в политической плоскости и очень важно не допустить его перерастания в военную фазу. Запуск баллистической ракеты КНДР — это демонстрация возможностей. В политике всегда действует принцип сдержек и противовесов. И когда политическое противостояние рискует перерасти в военное, очень важно показать свою способность защититься. На мой взгляд, этот запуск баллистической ракеты как раз способствуют миру, нежели войне, так как сохраняется баланс сил. Если же у какой-либо стороны будет существенный перевес в вооружении, то такое положение дел может привести к войне, как это было в Ираке, Афганистане, на Балканах и в других регионах мира», — резюмировал Алексей Албу.

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    Автор: Илья Муромский
    #япония #сша #кндр #северная корея #южная корея
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