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Политика
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Политика
Лавров и Тиллерсон обсудили взаимодействие России и США по Сирии
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    Лавров и Тиллерсон обсудили взаимодействие России и США по Сирии

    9:22  15 Сентября 2017  /обновлено: 9:23  15 Сентября 2017
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    Лавров и Тиллерсон обсудили взаимодействие России и США по Сирии

    Москва, 15 сентября. Глава МИД РФ Сергей Лавров и госсекретарь США Рекс Тиллерсон в ходе телефонного разговора обсудили взаимодействие по Сирии с акцентом на устойчивое функционирование зон деэскалации. 

    «Главы внешнеполитических ведомств обсудили перспективы дальнейшего взаимодействия по разрешению сирийского конфликта с акцентом на устойчивое функционирование зон деэскалации», — говорится в сообщении на официальном аккаунте МИД РФ в Facebook.

    Напомним, ранее Сергей Лавров и вице-канцлер ФРГ Зигмар Габриэль обсудили ситуацию вокруг КНДР и урегулирование в Сирии в ходе телефонного разговора.

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    Автор: Тимур Румянцев
    #сирия #тиллерсон #лавро
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