Лавров и Тиллерсон обсудили взаимодействие России и США по Сирии

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Москва, 15 сентября. Глава МИД РФ Сергей Лавров и госсекретарь США Рекс Тиллерсон в ходе телефонного разговора обсудили взаимодействие по Сирии с акцентом на устойчивое функционирование зон деэскалации.

«Главы внешнеполитических ведомств обсудили перспективы дальнейшего взаимодействия по разрешению сирийского конфликта с акцентом на устойчивое функционирование зон деэскалации», — говорится в сообщении на официальном аккаунте МИД РФ в Facebook.

Напомним, ранее Сергей Лавров и вице-канцлер ФРГ Зигмар Габриэль обсудили ситуацию вокруг КНДР и урегулирование в Сирии в ходе телефонного разговора.