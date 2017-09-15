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Трамп не принял заявление об увольнении генпрокурора США
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    Трамп не принял заявление об увольнении генпрокурора США

    8:54  15 Сентября 2017
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    Трамп не принял заявление об увольнении генпрокурора США

    Вашингтон, 15 сентября. Дональд Трамп не принял заявление генерального прокурора США об отставке.

    Об этом пишет Газета.ru со ссылкой на статью, опубликованную в The New York Times. По данным американского СМИ, Джефф Сешнс написал заявление после конфликта с президентом.

    NYT информирует, что скандал разгорелся в то время, когда в американской администрации шло обсуждение новой кандидатуры на пост директора ФБР после отставки Джеймса Коми.

    Источник издания сообщили, что Трамп обвинил Сешнса в ситуации с «российским делом», осыпал того градом оскорблений, назвал генпрокурора «идиотом» и заявил, что тот должен уйти в отставку.

    В итоге Джефф Сешнс написал соответствующее заявление, однако советники Дональда Трампа отговорили патрона принимать столь серьезное решение. В итоге президент США вернул заявление генеральному прокурору.

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    Автор: Константин Терехов
    #дональд трамп #сша #джефф сешнс
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