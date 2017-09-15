Трамп не принял заявление об увольнении генпрокурора США

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Вашингтон, 15 сентября. Дональд Трамп не принял заявление генерального прокурора США об отставке.

Об этом пишет Газета.ru со ссылкой на статью, опубликованную в The New York Times. По данным американского СМИ, Джефф Сешнс написал заявление после конфликта с президентом.

NYT информирует, что скандал разгорелся в то время, когда в американской администрации шло обсуждение новой кандидатуры на пост директора ФБР после отставки Джеймса Коми.

Источник издания сообщили, что Трамп обвинил Сешнса в ситуации с «российским делом», осыпал того градом оскорблений, назвал генпрокурора «идиотом» и заявил, что тот должен уйти в отставку.

В итоге Джефф Сешнс написал соответствующее заявление, однако советники Дональда Трампа отговорили патрона принимать столь серьезное решение. В итоге президент США вернул заявление генеральному прокурору.