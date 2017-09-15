Чернее космоса: астрономы нашли самую темную планету в Галактике

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Монреаль, 15 сентября. Группа астрономов из Великобритании и Канады объявила об обнаружении «самой темной планеты в Галактике» — небесного тела с невероятно низким альбедо, которое обращается вокруг одной из звезд в созвездии Возничего.

Как сообщают исследователи, обнаруженная планета отражает лишь 0,6% света звезды — таким образом, эта планета значительно темнее, чем уголь или свежий асфальт. Астрономы из университета Макгилла в Монреале отмечают, что на данный момент такой низкой отражающей способности планеты нет адекватного объяснения — а следовательно, ученым предстоит еще многое узнать о том, как формируются различные небесные тела во Вселенной.

Открытие было сделано во время «планетного затмения» — когда планета скрылась за диском звезды WASP-12, яркость системы практически не изменилась — что означает, что относящаяся к типу «горячих Юпитеров» планета практически не отражает света звезды.