Парковка у посольства США в Москве доступна всем из-за нехватки машиномест
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Москва, 15 сентября. Парковка у посольства Соединенных Штатов Америки в Москве стала доступной для всех из-за острой нехватки парковочных мест. Об этом рассказали в администраторе московского парковочного пространства в пятницу.
Согласно официальному сообщению, на Большом Девятинском переулке не хватает парковочных мест. В связи с этим парковки на этой улице теперь доступны для всех.
Ранее сообщалось, что госдепартамент Соединенных Штатов Америки собирается потребовать от российских коллег разъяснений по поводу лишения сотрудников консульств парковочных мест.