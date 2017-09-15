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Общество
Ученые придумали, как увеличить продолжительность жизни
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    Ученые придумали, как увеличить продолжительность жизни

    8:50  15 Сентября 2017
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    Меньше есть — дольше жить: способ продлить долголетие найден

    Вашингтон, 15 сентября. Американские ученые заявили, что обнаружили способ увеличить продолжительность жизни. По их мнению, нужно ограничить употребление калорий.

    Группа специалистов считает, что существует связь между ограничением калорийности пищи и генетической саморегуляцией продолжительности жизни. О своем исследовании ученые рассказали в журнале Nature Communications.

    Исследователи выяснили, что ограничение калорийности пищи — полезно. Оно замедляет эпигенетические изменения и, как следствие, увеличивает продолжительность жизни. Чем дольше живет человек, тем медленнее у него происходят вышеуказанные изменения.

    Ранее стало известно, в каком месяце рождаются долгожители.

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    Автор: Алексей Громов
    #ученые #наука #долголетие
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