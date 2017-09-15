Ученые придумали, как увеличить продолжительность жизни

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Вашингтон, 15 сентября. Американские ученые заявили, что обнаружили способ увеличить продолжительность жизни. По их мнению, нужно ограничить употребление калорий.

Группа специалистов считает, что существует связь между ограничением калорийности пищи и генетической саморегуляцией продолжительности жизни. О своем исследовании ученые рассказали в журнале Nature Communications.

Исследователи выяснили, что ограничение калорийности пищи — полезно. Оно замедляет эпигенетические изменения и, как следствие, увеличивает продолжительность жизни. Чем дольше живет человек, тем медленнее у него происходят вышеуказанные изменения.

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