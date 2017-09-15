Глава ЦРУ отказался выступать в Гарварде из-за информатора WikiLeaks

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Вашингтон, 15 сентября. Глава Центрального разведывательного управления США Майк Помпео отменил свое выступление в Гарвардскому университете, после того как узнал, что в списке приглашенных есть Челси Мэннинг — бывший информатор WikiLeaks (до заключения в тюрьму Брэдли Мэннинг был мужчиной, но в 2014 году сделал операцию по перемене пола).

Глава ЦРУ объявил Мэннинг «предателем Америки» и заявил, что его совесть «не позволит ему предать доверие команды ЦРУ», выступив в зале с приглашенным изменником родины.

«Госпожа Мэннинг предала свою страну и была признана в 17 серьезных преступлениях, выдав засекреченную информацию WikiLeaks, — заявил Помпео в заявлении об отмене своего выступления. — Госпожа Мэннинг выступила против всего, за что выступают храбрые мужчины и женщины, с которыми я служу».

Напомним, преступление Мэннинга состояло в том, что он передал сайту WikiLeaks видеозапись, на которой американский боевой вертолет расстреливает мирных иракцев на улицах города, добивая раненых и уничтожая тех, кто пытался их эвакуировать. Обнародование видеозаписи вызвало большой международный резонанс, а Мэннинг был вычислен по доносу и приговорен к 35 годам тюрьмы.