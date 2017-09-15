Глава МИД Германии озвучил условия ослабления антироссийских санкций

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Берлин, 15 сентября. В министерстве иностранных дел ФРГ назвали условия ослабления антироссийских санкций. По мнению главы МИД Германии Зигмара Габриэля, первый шаг может быть сделан после размещения миротворцев ООН в Донбассе.

Министр считает, что сначала России нужно «выполнить эти соглашения на 100%, и только потом мы предпримем шаги. Устойчивое и долгосрочное перемирие было бы важным шагом», сообщает ТАСС.

«Если это [размещение миротворцев] удастся, если получится это быстро реализовать, то нам следовало бы, разумеется, тоже предпринять действия и ослабить санкции», — подчеркнул глава МИД ФРГ.

Напомним, что ранее Госдеп поддержал идею Путина о размещении сил ООН в зоне конфликта в Донбассе.