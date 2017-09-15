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Политика
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Политика
Глава МИД Германии озвучил условия ослабления антироссийских санкций
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    Глава МИД Германии озвучил условия ослабления антироссийских санкций

    8:33  15 Сентября 2017
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    Глава МИД Германии озвучил условия ослабления антироссийских санкций

    Берлин, 15 сентября. В министерстве иностранных дел ФРГ назвали условия ослабления антироссийских санкций. По мнению главы МИД Германии Зигмара Габриэля, первый шаг может быть сделан после размещения миротворцев ООН в Донбассе.

    Министр считает, что сначала России нужно «выполнить эти соглашения на 100%, и только потом мы предпримем шаги. Устойчивое и долгосрочное перемирие было бы важным шагом», сообщает ТАСС.

    «Если это [размещение миротворцев] удастся, если получится это быстро реализовать, то нам следовало бы, разумеется, тоже предпринять действия и ослабить санкции», — подчеркнул глава МИД ФРГ.

    Напомним, что ранее Госдеп поддержал идею Путина о размещении сил ООН в зоне конфликта в Донбассе.

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    Автор: Алексей Громов
    #санкции #россия #сша #мид фрг
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