Бывший генсек ООН Пан Ги Мун возглавил комитет по этике МОК

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Сеул, 15 сентября. Бывший генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун был избран на пост председателя комиссии по этике Международного олимпийского комитета.

Как рассказали в министерстве иностранных дел Южной Кореи, выборы руководителя комиссии по этике МОК прошли в рамках 131-й сессии комитета в столице Перу Лиме. Кандидатуру Пан Ги Муна поддержали 74 кандидата при четырех голосах против.

В своем заявлении на новом посту Пан Ги Мун призвал «использовать безграничные возможности спорта и сделать мир, в котором уважались и защищались бы права человека». На новом посту он проработает до 2021 года.