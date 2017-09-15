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Политика
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Политика
Бывший генсек ООН Пан Ги Мун возглавил комитет по этике МОК
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    Бывший генсек ООН Пан Ги Мун возглавил комитет по этике МОК

    8:14  15 Сентября 2017
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    Бывший генсек ООН Пан Ги Мун возглавил комитет по этике МОК

    Сеул, 15 сентября. Бывший генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун был избран на пост председателя комиссии по этике Международного олимпийского комитета.

    Как рассказали в министерстве иностранных дел Южной Кореи, выборы руководителя комиссии по этике МОК прошли в рамках 131-й сессии комитета в столице Перу Лиме. Кандидатуру Пан Ги Муна поддержали 74 кандидата при четырех голосах против.

    В своем заявлении на новом посту Пан Ги Мун призвал «использовать безграничные возможности спорта и сделать мир, в котором уважались и защищались бы права человека». На новом посту он проработает до 2021 года.

    Бывший генсек ООН Пан Ги Мун возглавил комитет по этике МОК

     

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    Автор: Алия Садыкова
    #оон #пан ги мун #мок
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