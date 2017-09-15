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Политика
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Экс-мэру Биробиджана дали условный срок за продажу кинотеатра
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    Экс-мэру Биробиджана дали условный срок за продажу кинотеатра

    8:12  15 Сентября 2017
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    Экс-мэру Биробиджана дали условный срок за продажу кинотеатра

    Биробиджан, 15 сентября. Бывший градоначальник столицы Еврейской автономной области получил условный срок за продажу кинотеатра «Родина».

    Как сообщает RT, Андрей Пархоменко приговорен к четырем годам условно с испытательным сроков в три года. Кроме того, бывший сити-менеджер не может в течение трех лет занимать государственные должности.

    Напомним, что экс-мэр Биробиджана был обвинен в злоупотреблении служебным положением – как считает обвинение, пять лет назад Пархоменко по заниженной цене продал кинотеатр.

    Как передает Газета.ru со ссылкой на местные СМИ, бывший градоначальник намерен обжаловать приговор суда Еврейской автономной области.
     

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    Автор: Константин Терехов
    #суд #биробиджан
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