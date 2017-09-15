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Политика
Генсек НАТО призвал к глобальному ответу на новый ракетный запуск КНДР
Политика
Сеул запустил две ракеты в ответ на испытания КНДР
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    Сеул запустил две ракеты в ответ на испытания КНДР

    8:27  15 Сентября 2017
    2035

    Сеул запустил две ракеты в ответ на испытания КНДР

    Сеул, 15 сентября. Военные Южной Кореи объявили, что ответили запуском двух ракет-перехватчиков на очередные ракетные испытания, произведенные КНДР.

    Две ракеты «Юнму-2» («Страж северных небес») были выпущены с площадки около границы с Северной Кореей спустя всего шесть минут после запуска баллистической ракеты Северной Кореи с аэродрома «Сунан».

    Один «Страж северных небес» сразу же после старта рухнул в море. В настоящее время создана специальная комиссия по расследованию неудачного запуска. Вторая ракета, как сообщили в ходе брифинга представители Генштаба, преодолела около 250 километров и успешно поразила симулированную цель.

    Сеул запустил две ракеты в ответ на испытания КНДР

    В Генштабе ВС Южной Кореи «сурово осудили» очередные ракетные испытания КНДР, однако не сообщили, по какой причине не было принято решение сбить северокорейскую ракету.

    Сеул запустил две ракеты в ответ на испытания КНДР

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    Автор: Валентин Меликов
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