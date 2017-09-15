Сеул запустил две ракеты в ответ на испытания КНДР

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Сеул, 15 сентября. Военные Южной Кореи объявили, что ответили запуском двух ракет-перехватчиков на очередные ракетные испытания, произведенные КНДР.

Две ракеты «Юнму-2» («Страж северных небес») были выпущены с площадки около границы с Северной Кореей спустя всего шесть минут после запуска баллистической ракеты Северной Кореи с аэродрома «Сунан».

Один «Страж северных небес» сразу же после старта рухнул в море. В настоящее время создана специальная комиссия по расследованию неудачного запуска. Вторая ракета, как сообщили в ходе брифинга представители Генштаба, преодолела около 250 километров и успешно поразила симулированную цель.

В Генштабе ВС Южной Кореи «сурово осудили» очередные ракетные испытания КНДР, однако не сообщили, по какой причине не было принято решение сбить северокорейскую ракету.