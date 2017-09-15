Сирия: разрушенные храмы Маалюля под Дамаском восстанавливают ускоренными темпами

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Дамаск, 15 сентября. Разграбленный боевиками храмовый комплекс Маалюля, находящийся в 50 километрах от Дамаска, восстанавливается ускоренными темпами.

Отмечается, что один из храмов планирует принять прихожан уже в ближайшее время. Как рассказал инженер Ильяс Хиляль иностранным журналистам, самой сложной задачей стало восстановление пещеры святой Феклы, так как она сильно пострадала. Также специалисты долго и упорно трудились над церковью святого Ильи. Специалист подчеркнул, что некоторые памятники архитектуры пришлось создавать заново. Они были утрачены.

Как ранее писало РИА Новости, храмовый комплекс четыре года назад захватили боевики запрещенной в России террористической группировки «Джебхат-ан-Нусра». Они разрушили святыни и разграбили, часть наследия вывезли на продажу в Ливан.