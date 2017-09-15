Ураган «Макс» начинает слабеть на территории Мексики

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Вашингтон, 15 сентября. Национальный центр США по предупреждению ураганов сообщил о том, что ураган «Макс» стремительно ослабевает.

Это происходит по мере того, как стихия достигает территории южных мексиканских штатов, пишет РИА Новости. Ранее скорость ветра «Макса» фиксировалась на уровне 36 метров в секунду, что соответствовало первой из пяти категорий по шкале Саффира-Симпсона, которая помогает оценить потенциальные разрушения от ураганов.

Метеорологи предупреждали, что разгул «Макса» может спровоцировать сильные дожди и наводнения.

Напомним, что некоторые штаты США пострадали от череды сильных ветров. Так, например, от урагана «Харви» в Техасе погибли 82 человека.