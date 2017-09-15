Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск
Закрыть
Политика
Генсек НАТО призвал к глобальному ответу на новый ракетный запуск КНДР
Россия
Минтранс России намерен увеличить штрафы для авиадебоширов в 10 раз
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Минтранс России намерен увеличить штрафы для авиадебоширов в 10 раз

    7:55  15 Сентября 2017
    67

    Минтранс России намерен увеличить штрафы для авиадебоширов в 10 раз

    Москва, 15 сентября. Штрафы в отношении авиадебоширов в России могут возрасти в десять раз.

    Как пишет «Коммерсантъ» законопроект, существенно увеличивающий штрафы за хулиганство на борту самолетов, разработан в министерстве транспорта России.

    Отмечается, что штраф предусмотрен за невыполнение законных распоряжений командира воздушного судна. Его размер составит от 20 до 40 тысяч рублей. Сейчас его размер установлен на уровне 2-5 тысяч рублей.

    Также нарушителю может грозить административный арест на срок от пяти до 15 суток. Согласно документу, также может быть введен штраф за мелкое хулиганство на транспорте. Его размер составит от 30 до 50 тысяч рублей, либо административный арест на срок 10 - 15 суток.

    Минтранс России намерен увеличить штрафы для авиадебоширов в 10 раз

    Triangle Created with Sketch.
    Автор: Алия Садыкова
    #самолет #штраф #авиадебошир
    Комментарии:
    Загрузка...
    Загрузка...
    Видео Все
      Инфографика Все

        Мэр Львова Садовый: Порошенко поступил низко, он опозорил Украину

        11:11 14 Сентября 2017 12471

        Саакашвили спрятался от СБУ и полиции на львовском книжном форуме

        18:21 13 Сентября 2017
        7431

        На многотысячном соборе русофилов в Болгарии митрополит освятил флаг ДНР

        14:06 11 Сентября 2017
        5422

        Митинг возле НБУ: Коммунальные платежи – 2800 гривен, а зарплата рабочего – 3500

        13:44 11 Сентября 2017
        9015

        Очередной «разведчик ВСУ» взорван в Киеве - ему оторвало голову

        20:38 8 Сентября 2017
        31268
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        КНДР произвела пуск новой ракеты в направлении Японии

        КНДР произвела пуск новой ракеты в направлении Японии

        1:47   15 Сентября 2017
        429
        Стало известно, почему США ввели санкции против двух украинских авиакомпаний

        Стало известно, почему США ввели санкции против двух украинских авиакомпаний

        21:24   14 Сентября 2017
        4627
        Журова объяснила провокацию с попыткой отстранить Россию от Олимпиады–2018

        Журова объяснила провокацию с попыткой отстранить Россию от Олимпиады–2018

        18:18   14 Сентября 2017
        14801
        Звонки о минировании в Петербурге поступали из Украины

        Звонки о минировании в Петербурге поступали из Украины

        17:25   14 Сентября 2017
        1210