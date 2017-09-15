Минтранс России намерен увеличить штрафы для авиадебоширов в 10 раз

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Москва, 15 сентября. Штрафы в отношении авиадебоширов в России могут возрасти в десять раз.

Как пишет «Коммерсантъ» законопроект, существенно увеличивающий штрафы за хулиганство на борту самолетов, разработан в министерстве транспорта России.

Отмечается, что штраф предусмотрен за невыполнение законных распоряжений командира воздушного судна. Его размер составит от 20 до 40 тысяч рублей. Сейчас его размер установлен на уровне 2-5 тысяч рублей.

Также нарушителю может грозить административный арест на срок от пяти до 15 суток. Согласно документу, также может быть введен штраф за мелкое хулиганство на транспорте. Его размер составит от 30 до 50 тысяч рублей, либо административный арест на срок 10 - 15 суток.