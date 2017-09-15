Трамп подписал резолюцию против расизма в США
Вашингтон, 15 сентября. Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп подписал закон, который осуждает расизм во всех его проявлениях. Как говорится в официальном заявлении Белого дома, документ был подписан в связи с событиями в Шарлотсвилле, штат Вирджиния, в августе 2017 года.
Трамп подчеркнул, что Америка выступает против ненависти, нетерпимости и расизма во всех их формах. Также он добавил, что рад подписать этот документ.
Резолюция отвергает действия таких организаций как националисты, сторонники превосходства белой расы, ку-клукс-клан, неонацисты и других.
Президент США добавил, что вне зависимости от цвета кожи и этнического наследия, все американцы живут по одним законам и являются «созданиями единого Бога».
Напомним, 12 августа в городе Шарлотсвилл штата Вирджиния произошло столкновение между двумя группами. Погибла девушка, также жертвами крушения вертолета стали полицейские.