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Политика
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Политика
Трамп подписал резолюцию против расизма в США
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    Трамп подписал резолюцию против расизма в США

    7:43  15 Сентября 2017
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    Трамп подписал резолюцию против расизма в США

    Вашингтон, 15 сентября. Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп подписал закон, который осуждает расизм во всех его проявлениях. Как говорится в официальном заявлении Белого дома, документ был подписан в связи с событиями в Шарлотсвилле, штат Вирджиния, в августе 2017 года.

    Трамп подчеркнул, что Америка выступает против ненависти, нетерпимости и расизма во всех их формах. Также он добавил, что рад подписать этот документ.

    Резолюция отвергает действия таких организаций как националисты, сторонники превосходства белой расы, ку-клукс-клан, неонацисты и других.

    Президент США добавил, что вне зависимости от цвета кожи и этнического наследия, все американцы живут по одним законам и являются «созданиями единого Бога».

    Напомним, 12 августа в городе Шарлотсвилл штата Вирджиния произошло столкновение между двумя группами. Погибла девушка, также жертвами крушения вертолета стали полицейские.

    Трамп подписал резолюцию против расизма в США

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    Автор: Алия Садыкова
    #сша #трамп #резолюция #расизм
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