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Берлин, 15 сентября. В настоящее время жители стран Евросоюза постепенно свыкаются с представлением о Крыме как о неотъемлемой части России, однако политическое руководство стран Запада, в том числе Германии, не готово смириться с мыслью об изменениях в глобальном балансе сил, считает депутат бундестага от Партии левых Александр Ной.

«Вопрос Крыма постепенно перестает быть настолько «жгучей темой» в западной политике, так как большинство европейцев постепенно приходят к пониманию, что Крым — неотъемлемая часть России. И теперь всё внимание смещается к войне на востоке Украины», — отмечает Ной, чья партия последовательно голосовала против антироссийских санкций ЕС.

В интервью «Известиям» Ной подчеркнул, что для Запада Крым — это просто крайне удобное место для размещения военных баз для контроля за Черным морем. При этом Украина и украинцы Вашингтон и Берлин не волнуют — Киев является лишь марионеткой в борьбе за сферы влияния, и как только украинская власть окажется бесполезной для Запада, Киев полностью лишится зарубежной поддержки.

Напомним, «Газета.ru» сообщала о словах канцлера Германии Ангелы Меркель сравнила присоединение Крыма к России с разделением Германии на ГДР и ФРГ.