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Политика
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Политика
Евросоюз начинает понимать, что Крым является частью России — депутат бундестага
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    Евросоюз начинает понимать, что Крым является частью России — депутат бундестага

    8:06  15 Сентября 2017
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    Евросоюз начинает понимать, что Крым является частью России — депутат бундестага

    Берлин, 15 сентября. В настоящее время жители стран Евросоюза постепенно свыкаются с представлением о Крыме как о неотъемлемой части России, однако политическое руководство стран Запада, в том числе Германии, не готово смириться с мыслью об изменениях в глобальном балансе сил, считает депутат бундестага от Партии левых Александр Ной.

    «Вопрос Крыма постепенно перестает быть настолько «жгучей темой» в западной политике, так как большинство европейцев постепенно приходят к пониманию, что Крым  — неотъемлемая часть России. И теперь всё внимание смещается к войне на востоке Украины», — отмечает Ной, чья партия последовательно голосовала против антироссийских санкций ЕС.

    Евросоюз начинает понимать, что Крым является частью России — депутат бундестага

    В интервью «Известиям» Ной подчеркнул, что для Запада Крым — это просто крайне удобное место для размещения военных баз для контроля за Черным морем. При этом Украина и украинцы Вашингтон и Берлин не волнуют — Киев является лишь марионеткой в борьбе за сферы влияния, и как только украинская власть окажется бесполезной для Запада, Киев полностью лишится зарубежной поддержки.

    Напомним, «Газета.ru» сообщала о словах канцлера Германии Ангелы Меркель сравнила присоединение Крыма к России с разделением Германии на ГДР и ФРГ.

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    Автор: Валентин Меликов
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