Касперский согласился дать показания в Конгрессе США

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Москва, 15 сентября. Руководитель российской компании «Лаборатория Касперского» дал согласие на дачу показаний в конгрессе Соединенных Штатов.

Как сообщают «Известия», Евгений Касперский надеется получить в ускоренном режиме визу в США, чтобы ответить на все вопросы конгрессменов из комитета по науке, космосу и технологиям.

«Я благодарен и принимаю приглашение, надеюсь публично ответить на обвинения относительно моей компании и ее продуктов», — говорится в распространенном от имени Касперского заявлении компании.

Как напоминает Газета.ru, на днях министерство внутренней безопасности США рекомендовало государственным учреждениям отказаться от использования продуктов российской компании.