Матвиенко назвала политику Вашингтона в отношении Москвы «игрой с огнем»

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Москва, 15 сентября. Спикер Совфеда Валентина Матвиенко назвала недружественную к Москве политику Вашингтона — «игрой с огнем».

Матвиенко считает, что основной причиной «цветных революций» в некоторых странах, включая Украину, стало вмешательство Запада в их внутренние дела, пишет «Парламентская газета».

Спикер Совфеда отметила, что российское государство на сегодняшний день является ощутимым препятствием на пути реализации этой политики Запада. Но враждебность в отношении нашей страны нарастает. В ход пускаются экономические санкции, информационная война и военная активность НАТО.

Валентина Матвиенко считает, что подобные действия со стороны Вашингтона являются самой настоящей игрой с огнем, так как речь идет о нарастании напряженности между государствами, которые располагают самым мощным ракетно-ядерным арсеналом.

Напомним, что ранее Матвиенко призвала отказаться от принципа «око за око» в противостоянии с США.