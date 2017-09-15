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Политика
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Политика
Матвиенко назвала политику Вашингтона в отношении Москвы «игрой с огнем»
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    Матвиенко назвала политику Вашингтона в отношении Москвы «игрой с огнем»

    7:58  15 Сентября 2017
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    Матвиенко считает, что политика Вашингтона в отношении Москвы «игра с огнем»

    Москва, 15 сентября. Спикер Совфеда Валентина Матвиенко назвала недружественную к Москве политику Вашингтона — «игрой с огнем».

    Матвиенко считает, что основной причиной «цветных революций» в некоторых странах, включая Украину, стало вмешательство Запада в их внутренние дела, пишет «Парламентская газета».

    Спикер Совфеда отметила, что российское государство на сегодняшний день является ощутимым препятствием на пути реализации этой политики Запада. Но враждебность в отношении нашей страны нарастает. В ход пускаются экономические санкции, информационная война и военная активность НАТО.

    Валентина Матвиенко считает, что подобные действия со стороны Вашингтона являются самой настоящей игрой с огнем, так как речь идет о нарастании напряженности между государствами, которые располагают самым мощным ракетно-ядерным арсеналом. 

    Напомним, что ранее Матвиенко призвала отказаться от принципа «око за око» в противостоянии с США. 

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    Автор: Алексей Громов
    #россия #сша #валентина матвиенко
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