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Политика
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Политика
Главред Focus принес извинения за оскорбительное высказывание в адрес Путина
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    Главред Focus принес извинения за оскорбительное высказывание в адрес Путина

    7:33  15 Сентября 2017
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    Главред Focus принес извинения за оскорбительное высказывание в адрес Путина

    Вашингтон, 15 сентября. Главный редактор немецкого журнала Focus Роберт Шнайдер принес извинения в связи с публикацией, содержавшей некорректное высказывание в отношении российского лидера Владимира Путина.

    Руководитель СМИ позвонил в посольство России в Германии. Об этом рассказал пресс-секретарь дипломатического представительства России в ФРГ Денис Микерин в своем Facebook.

    Микерин отметил, что этот поступок может служить «основанием для продолжения диалога».

    Ранее представитель издания Focus Алис Вагнер объяснила оскорбительное высказывание о Путине «ироничной игрой слов». Она также подчеркнула, что редакция не хотела оскорблять политика. Российское посольство в Германии добавило, что осталось не удовлетворено высказыванием Вагнер. Также дипломаты подчеркнули, что ждут извинений от редакции.

    Напомним, в статье к президенту РФ было применено двусмысленное выражение harter hund. В переводе на русский язык оно означает «крепкий орешек» или «собака».

    Главред Focus принес извинения за оскорбительное высказывание в адрес Путина

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    Автор: Алия Садыкова
    #путин #focus
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