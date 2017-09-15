Главред Focus принес извинения за оскорбительное высказывание в адрес Путина

В Избранное

Вашингтон, 15 сентября. Главный редактор немецкого журнала Focus Роберт Шнайдер принес извинения в связи с публикацией, содержавшей некорректное высказывание в отношении российского лидера Владимира Путина.

Руководитель СМИ позвонил в посольство России в Германии. Об этом рассказал пресс-секретарь дипломатического представительства России в ФРГ Денис Микерин в своем Facebook.

Микерин отметил, что этот поступок может служить «основанием для продолжения диалога».

Ранее представитель издания Focus Алис Вагнер объяснила оскорбительное высказывание о Путине «ироничной игрой слов». Она также подчеркнула, что редакция не хотела оскорблять политика. Российское посольство в Германии добавило, что осталось не удовлетворено высказыванием Вагнер. Также дипломаты подчеркнули, что ждут извинений от редакции.

Напомним, в статье к президенту РФ было применено двусмысленное выражение harter hund. В переводе на русский язык оно означает «крепкий орешек» или «собака».