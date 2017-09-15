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Самый старый кот в мире скончался в британском Ньюкастле
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    Самый старый кот в мире скончался в британском Ньюкастле

    7:39  15 Сентября 2017
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    Самый старый кот в мире скончался в британском Ньюкастле

    Ньюкастл, 15 сентября. Самый старый кот в мире по имени Натмег («Мускатный орех») скончался в возрасте около 32 лет. Ветеринары не смогли спасти пожилого кота, который был доставлен в клинику с проблемами с дыханием.

    Точный возраст кота так и остался загадкой — его хозяева, чета Финлей, нашли его в своем саду еще в 1990 году и приняли в дом. Тогда ветеринары сказали, что коту около пяти лет — таким образом, на момент смерти его возраст составлял около 32 лет, а это примерно 144 года в переводе на человеческий срок жизни, сообщает Daily Mail. Натмег, вероятно, был самым старым котом в мире — он опередил 26-летнего Корда, самого старого кота, указанного в книге рекордов Гиннеса.

    Хозяева заявили, что смерть кота стала для них огромной утратой: «Он был не наш кот, это мы были его питомцами».

     

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    Автор: Валентин Меликов
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