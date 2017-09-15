Самый старый кот в мире скончался в британском Ньюкастле

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Ньюкастл, 15 сентября. Самый старый кот в мире по имени Натмег («Мускатный орех») скончался в возрасте около 32 лет. Ветеринары не смогли спасти пожилого кота, который был доставлен в клинику с проблемами с дыханием.

Точный возраст кота так и остался загадкой — его хозяева, чета Финлей, нашли его в своем саду еще в 1990 году и приняли в дом. Тогда ветеринары сказали, что коту около пяти лет — таким образом, на момент смерти его возраст составлял около 32 лет, а это примерно 144 года в переводе на человеческий срок жизни, сообщает Daily Mail. Натмег, вероятно, был самым старым котом в мире — он опередил 26-летнего Корда, самого старого кота, указанного в книге рекордов Гиннеса.

Very sad news - Nutmeg, the world's oldest cat, has died aged 32 (145 in cat years). Pictures by @CraigConnorNNP back in 2016 pic.twitter.com/eJY2fukMbj — North News (@northnews) September 14, 2017

Хозяева заявили, что смерть кота стала для них огромной утратой: «Он был не наш кот, это мы были его питомцами».