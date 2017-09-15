Донбасс: ВСУ в течение суток 10 раз обстреляли территорию ЛНР

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Луганск (ЛНР), 15 сентября. Киевские силовики в течение четверга 14 сентября открывали огонь по территории Луганской народной республики 10 раз.

Об этом сообщили в оборонном ведомстве ЛНР, отметив, что интенсивнее всего обстрелы велись по окрестностям Желобока и Фрунзе. Кроме того, под огонь ВСУ попали населенные пункты Сокольники, Лозовое, Красный Яр, Калиново и Донецкий.

Киевские силовики открывали огонь из стрелкового оружия и вооружения БМП, гранатометов СПГ, АГС и РПГ, а также минометов 120 и 82 мм с направлений Новотошковское, Крымское, Светлодарское, Кондрашевская Новая и Новозвановка.

По последним данным из народной милиции, потерь среди личного состава и мирных жителей нет, во время обстрелов ущерб инфраструктуре Луганской народной республики не нанесен