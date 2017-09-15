Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск
Закрыть
Новороссия
Донбасс: ВСУ в течение суток 10 раз обстреляли территорию ЛНР
Новороссия
Донбасс: ВСУ в течение суток 10 раз обстреляли территорию ЛНР
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Донбасс: ВСУ в течение суток 10 раз обстреляли территорию ЛНР

    7:22  15 Сентября 2017
    58

    Донбасс: ВСУ в течение суток 10 раз обстреляли территорию ЛНР

    Луганск (ЛНР), 15 сентября. Киевские силовики в течение четверга 14 сентября открывали огонь по территории Луганской народной республики 10 раз.

    Об этом сообщили в оборонном ведомстве ЛНР, отметив, что интенсивнее всего обстрелы велись по окрестностям Желобока и Фрунзе. Кроме того, под огонь ВСУ попали населенные пункты Сокольники, Лозовое, Красный Яр, Калиново и Донецкий.

    Киевские силовики открывали огонь из стрелкового оружия и вооружения БМП, гранатометов СПГ, АГС и РПГ, а также минометов 120 и 82 мм с направлений Новотошковское, Крымское, Светлодарское,  Кондрашевская Новая и Новозвановка.

    По последним данным из народной милиции, потерь среди личного состава и мирных жителей нет, во время обстрелов ущерб инфраструктуре Луганской народной республики не нанесен

    Triangle Created with Sketch.
    Автор: Константин Терехов
    #всу #донбасс #лнр #луганск
    Комментарии:
    Загрузка...
    Загрузка...
    Видео Все
      Инфографика Все

        Мэр Львова Садовый: Порошенко поступил низко, он опозорил Украину

        11:11 14 Сентября 2017 5568

        Саакашвили спрятался от СБУ и полиции на львовском книжном форуме

        18:21 13 Сентября 2017
        3574

        На многотысячном соборе русофилов в Болгарии митрополит освятил флаг ДНР

        14:06 11 Сентября 2017
        5372

        Митинг возле НБУ: Коммунальные платежи – 2800 гривен, а зарплата рабочего – 3500

        13:44 11 Сентября 2017
        8996

        Очередной «разведчик ВСУ» взорван в Киеве - ему оторвало голову

        20:38 8 Сентября 2017
        30954
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        КНДР произвела пуск новой ракеты в направлении Японии

        КНДР произвела пуск новой ракеты в направлении Японии

        1:47   15 Сентября 2017
        322
        Стало известно, почему США ввели санкции против двух украинских авиакомпаний

        Стало известно, почему США ввели санкции против двух украинских авиакомпаний

        21:24   14 Сентября 2017
        3247
        Журова объяснила провокацию с попыткой отстранить Россию от Олимпиады–2018

        Журова объяснила провокацию с попыткой отстранить Россию от Олимпиады–2018

        18:18   14 Сентября 2017
        10731
        Звонки о минировании в Петербурге поступали из Украины

        Звонки о минировании в Петербурге поступали из Украины

        17:25   14 Сентября 2017
        486