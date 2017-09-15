Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск
Закрыть
Новороссия
Донбасс: ВСУ в течение суток 10 раз обстреляли территорию ЛНР
Экономика
Налог AliExpress, eBay и Amazon может появиться в России
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Налог AliExpress, eBay и Amazon может появиться в России

    7:20  15 Сентября 2017
    51

    Налог AliExpress, eBay и Amazon может появиться в России

    Москва, 15 сентября. Правительство России может ввести налог на зарубежные онлайн-ритейлеры, среди которых есть AliExpress, Amazon и eBay.

    Поправки в Налоговый кодекс и закон «Об информации», внесенные на рассмотрение Кабмина России, были подготовлены по инициативе российских конкурентов компаний. В случае одобрения инициативы, зарубежным интернет-магазинам придется покинуть российский рынок.

    Как пишет URA.RU, в Ассоциацию компаний интернет-торговли, которые подготовили законопроект, входят 37 российских ритейлеров. Среди них есть «Юлмарт», Ozon.ru, re:Store, KupiVIP, Lamoda.

    Отмечается, что сейчас иностранные конкуренты имеют существенное преимущество, так как освобождены от НДС и ввозных таможенных платежей при реализации товаров стоимостью до 1 тысячи евро и весом до 31 килограмма. В будущем им придется вставать на учет в налоговую службу и оплачивать НДС в в размере 15,25% от конечной цены товара.

    Налог AliExpress, eBay и Amazon может появиться в России

    Triangle Created with Sketch.
    Автор: Алия Садыкова
    #aliexpress
    Комментарии:
    Загрузка...
    Загрузка...
    Видео Все
      Инфографика Все

        Мэр Львова Садовый: Порошенко поступил низко, он опозорил Украину

        11:11 14 Сентября 2017 5578

        Саакашвили спрятался от СБУ и полиции на львовском книжном форуме

        18:21 13 Сентября 2017
        3575

        На многотысячном соборе русофилов в Болгарии митрополит освятил флаг ДНР

        14:06 11 Сентября 2017
        5373

        Митинг возле НБУ: Коммунальные платежи – 2800 гривен, а зарплата рабочего – 3500

        13:44 11 Сентября 2017
        8996

        Очередной «разведчик ВСУ» взорван в Киеве - ему оторвало голову

        20:38 8 Сентября 2017
        30964
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        КНДР произвела пуск новой ракеты в направлении Японии

        КНДР произвела пуск новой ракеты в направлении Японии

        1:47   15 Сентября 2017
        323
        Стало известно, почему США ввели санкции против двух украинских авиакомпаний

        Стало известно, почему США ввели санкции против двух украинских авиакомпаний

        21:24   14 Сентября 2017
        3250
        Журова объяснила провокацию с попыткой отстранить Россию от Олимпиады–2018

        Журова объяснила провокацию с попыткой отстранить Россию от Олимпиады–2018

        18:18   14 Сентября 2017
        10732
        Звонки о минировании в Петербурге поступали из Украины

        Звонки о минировании в Петербурге поступали из Украины

        17:25   14 Сентября 2017
        487