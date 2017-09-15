Налог AliExpress, eBay и Amazon может появиться в России

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Москва, 15 сентября. Правительство России может ввести налог на зарубежные онлайн-ритейлеры, среди которых есть AliExpress, Amazon и eBay.

Поправки в Налоговый кодекс и закон «Об информации», внесенные на рассмотрение Кабмина России, были подготовлены по инициативе российских конкурентов компаний. В случае одобрения инициативы, зарубежным интернет-магазинам придется покинуть российский рынок.

Как пишет URA.RU, в Ассоциацию компаний интернет-торговли, которые подготовили законопроект, входят 37 российских ритейлеров. Среди них есть «Юлмарт», Ozon.ru, re:Store, KupiVIP, Lamoda.

Отмечается, что сейчас иностранные конкуренты имеют существенное преимущество, так как освобождены от НДС и ввозных таможенных платежей при реализации товаров стоимостью до 1 тысячи евро и весом до 31 килограмма. В будущем им придется вставать на учет в налоговую службу и оплачивать НДС в в размере 15,25% от конечной цены товара.