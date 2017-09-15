Названа главная опасность позднего отцовства

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Москва, 15 сентября. Международная группа ученых заявила, что позднее отцовство может быть опасно.

Свой труд исследователи опубликовали в научном журнале Proceedings of the Royal Society B. По данным экспертов, отцовство в возрасте 35 лет и старше негативно влияет на фертильность потомства.

Ученые объяснили это обстоятельство тем, что в сперме с возрастом накапливаются мутации. Это может сильно повлиять на способность следующего поколения иметь детей.

Отмечается, что специалисты изучили информацию о состоянии здоровья людей, количестве родившихся у них детей и возрасте смерти. В расчет брали данные людей, живших в Канаде, Германии, Швеции в 1670-1850 годы.