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Общество
Названа главная опасность позднего отцовства
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    Названа главная опасность позднего отцовства

    7:06  15 Сентября 2017
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    Названа главная опасность позднего отцовства

    Москва, 15 сентября. Международная группа ученых заявила, что позднее отцовство может быть опасно.

    Свой труд исследователи опубликовали в научном журнале Proceedings of the Royal Society B. По данным экспертов, отцовство в возрасте 35 лет и старше негативно влияет на фертильность потомства.

    Ученые объяснили это обстоятельство тем, что в сперме с возрастом накапливаются мутации. Это может сильно повлиять на способность следующего поколения иметь детей.

    Отмечается, что специалисты изучили информацию о состоянии здоровья людей, количестве родившихся у них детей и возрасте смерти. В расчет брали данные людей, живших в Канаде, Германии, Швеции в 1670-1850 годы.

    Названа главная опасность позднего отцовства

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    Автор: Алия Садыкова
    #ученые #отцовство
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