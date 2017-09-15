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Политика
Президент Южной Кореи приказал военным готовиться к провокациям Пхеньяна
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    Президент Южной Кореи приказал военным готовиться к провокациям Пхеньяна

    7:20  15 Сентября 2017
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    Президент Южной Кореи приказал военным готовиться к провокациям Пхеньяна

    Сеул, 15 сентября. После очередного ракетного запуска в КНДР президент Южной Кореи Мун Чже Ин обратился к вооруженным силам республики с предупреждением: по мнению южнокорейского лидера, в ближайшее время возможны провокации со стороны Пхеньяна.

    Как сообщает агентство Yonhap, президент предупредил военных о том, что предполагаются атаки с использованием химического и биологического оружия. Кроме того, президент заявил, что Северная Корея может атаковать южного соседа с помощью вооружения, испускающего электромагнитный импульс, способный вывести из строя системы связи и электронное оборудование.

    Президент Южной Кореи приказал военным готовиться к провокациям Пхеньяна

    Напомним, «Газета.ru» сообщала, что сегодня утром КНДР провела очередной запуск баллистической ракеты. Снаряду удалось преодолеть порядка 3,7 тысяч километров, прежде чем ракета упала в акватории Тихого океана.

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    Автор: Валентин Меликов
    #мун чжэ ин
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