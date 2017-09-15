Ученые РАН рассказали о сильном землетрясении в районе Марианских островов

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Москва, 15 сентября. Землетрясение магнитудой 5,7 произошло в регионе Марианских островов, в акватории Тихого океана.

Как рассказали в Единой геофизической службе РАН, подземные толчки были зафиксированы 14 сентября в 20:41 мск. Эпицентр землетрясения находился на глубине 170 километров.

Ранее сообщалось о другом землетрясении у побережья Мексики. Был отмечен толчок магнитудой 5,4 балла.

Также 8 сентября сильное землетрясение вновь произошло у берегов Мексики. По оценкам сейсмологов, сила толчков составила 8 баллов.