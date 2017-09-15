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Происшествия
Ученые РАН рассказали о сильном землетрясении в районе Марианских островов
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    Ученые РАН рассказали о сильном землетрясении в районе Марианских островов

    6:57  15 Сентября 2017
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    Ученые РАН рассказали о сильном землетрясении в районе Марианских островов

    Москва, 15 сентября. Землетрясение магнитудой 5,7 произошло в регионе Марианских островов, в акватории Тихого океана.

    Как рассказали в Единой геофизической службе РАН, подземные толчки были зафиксированы 14 сентября в 20:41 мск. Эпицентр землетрясения находился на глубине 170 километров.

    Ранее сообщалось о другом землетрясении у побережья Мексики. Был отмечен толчок магнитудой  5,4 балла.

    Также 8 сентября сильное землетрясение вновь произошло у берегов Мексики. По оценкам сейсмологов, сила толчков составила 8 баллов.

    Ученые РАН рассказали о сильном землетрясении в районе Марианских островов

     

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    Автор: Алия Садыкова
    #ученые #землетрясения
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