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«Группа ГАЗ» презентовала новую «ГАЗель Next» с увеличенной грузоподъемностью
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    «Группа ГАЗ» презентовала новую «ГАЗель Next» с увеличенной грузоподъемностью

    6:48  15 Сентября 2017
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    «Группа ГАЗ» презентовала новую «ГАЗель Next» с увеличенной грузоподъемностью

    Москва, 15 сентября. «Группа ГАЗ» показала новую «ГАЗель Next» с увеличенной грузоподъемностью. Фотография автомобиля опубликована на официальном аккаунте  автопроизводителя в Twitter.

    Отмечается, что новинка может перевозить до 2,5 тонн полезного груза. В машину также установили автоматическую коробку передач. Вес новой машины равняется 4,6 тонны. 

    Ранее сообщалось, что отечественная автомобилестроительная компания «Группа ГАЗ» начнет поставки транспортных средств «Газель Next» в Иорданию. 

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    Автор: Алия Садыкова
    #газель next
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