«Группа ГАЗ» презентовала новую «ГАЗель Next» с увеличенной грузоподъемностью

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Москва, 15 сентября. «Группа ГАЗ» показала новую «ГАЗель Next» с увеличенной грузоподъемностью. Фотография автомобиля опубликована на официальном аккаунте автопроизводителя в Twitter.

Отмечается, что новинка может перевозить до 2,5 тонн полезного груза. В машину также установили автоматическую коробку передач. Вес новой машины равняется 4,6 тонны.

Микроавтобус «ГАЗель NEXT 4,6» с повышенной грузоподъемностью на выставке COMTRANS/17: https://t.co/LI4fpeIlXM pic.twitter.com/u8Fkgo5wLZ — Группа ГАЗ (@GAZGroupAuto) September 6, 2017

Ранее сообщалось, что отечественная автомобилестроительная компания «Группа ГАЗ» начнет поставки транспортных средств «Газель Next» в Иорданию.