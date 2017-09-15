Минздрав РФ увеличил закупку бесплатных вакцин для россиян

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Москва, 15 сентября. Фармацевтическая компания «Нацимбио» сообщила, что в текущем году Минздрав РФ закупил на 17% больше вакцин для проведения бесплатных прививок.

Сообщается, что в 2017 году ведомство приобрело 144,3 млн доз, тогда как в 2016 году было закуплено 123,5 млн.

Компания, назначенная единственным поставщиком вакцин Минздраву, отметила, что препараты закупаются в рамках Национального календаря профилактических прививок.

По мнению экспертов, благодаря массовым прививкам экономически активное население страны станет меньше болеть, что в свою очередь уменьшит расходы федерального бюджета.

Также в компании добавили, что речь идет как об отечественных, так и об импортных вакцинах, говорится в материале газеты Известия.