Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск
Закрыть
Новороссия
Донбасс: ВСУ в течение суток 10 раз обстреляли территорию ЛНР
Общество
Минздрав РФ увеличил закупку бесплатных вакцин для россиян
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Минздрав РФ увеличил закупку бесплатных вакцин для россиян

    7:03  15 Сентября 2017  /обновлено: 7:04  15 Сентября 2017
    46

    Минздрав РФ увеличил закупку бесплатных вакцин для россиянМосква, 15 сентября. Фармацевтическая компания «Нацимбио» сообщила, что в текущем году Минздрав РФ закупил на 17% больше вакцин для проведения бесплатных прививок.

    Сообщается, что в 2017 году ведомство приобрело 144,3 млн доз, тогда как в 2016 году было закуплено 123,5 млн.

    Компания, назначенная единственным поставщиком вакцин Минздраву, отметила, что препараты закупаются в рамках Национального календаря профилактических прививок.Минздрав РФ увеличил закупку бесплатных вакцин для россиян

    По мнению экспертов, благодаря массовым прививкам экономически активное население страны станет меньше болеть, что в свою очередь уменьшит расходы федерального бюджета. 

    Также в компании добавили, что речь идет как об отечественных, так и об импортных вакцинах, говорится в материале газеты Известия.

    Triangle Created with Sketch.
    Автор: Ирина Новикова
    #вакцина #минздрав рф
    Комментарии:
    Загрузка...
    Загрузка...
    Видео Все
      Инфографика Все

        Мэр Львова Садовый: Порошенко поступил низко, он опозорил Украину

        11:11 14 Сентября 2017 5578

        Саакашвили спрятался от СБУ и полиции на львовском книжном форуме

        18:21 13 Сентября 2017
        3575

        На многотысячном соборе русофилов в Болгарии митрополит освятил флаг ДНР

        14:06 11 Сентября 2017
        5373

        Митинг возле НБУ: Коммунальные платежи – 2800 гривен, а зарплата рабочего – 3500

        13:44 11 Сентября 2017
        8996

        Очередной «разведчик ВСУ» взорван в Киеве - ему оторвало голову

        20:38 8 Сентября 2017
        30964
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        КНДР произвела пуск новой ракеты в направлении Японии

        КНДР произвела пуск новой ракеты в направлении Японии

        1:47   15 Сентября 2017
        324
        Стало известно, почему США ввели санкции против двух украинских авиакомпаний

        Стало известно, почему США ввели санкции против двух украинских авиакомпаний

        21:24   14 Сентября 2017
        3250
        Журова объяснила провокацию с попыткой отстранить Россию от Олимпиады–2018

        Журова объяснила провокацию с попыткой отстранить Россию от Олимпиады–2018

        18:18   14 Сентября 2017
        10734
        Звонки о минировании в Петербурге поступали из Украины

        Звонки о минировании в Петербурге поступали из Украины

        17:25   14 Сентября 2017
        487