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Технологии
Конструкторы Роскосмоса откажутся от бумажных чертежей
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    Конструкторы Роскосмоса откажутся от бумажных чертежей

    6:42  15 Сентября 2017
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    Конструкторы Роскосмоса откажутся от бумажных чертежей

    Москва, 15 сентября. НПО «Энергомаш» будет впервые в своей истории проектировать двигатель в цифровом виде. Конструкторы собираются полностью отказаться от бумажных чертежей.

    Специалисты считают переход к цифровому проектированию важным, хотя и запоздалым шагом, сообщает газета «Известия».

    Цифровое проектирование двигателя будет вестись в соответствии с программой, которую утвердило руководство НПО «Энергомаш». Кроме этого, концепцию одобрили в головном научном институте ракетно-космической промышленности ЦНИИ и в госкорпорации Роскосмос.

    По словам генерального директора НПО «Энергомаш» Игоря Арбузова, на предприятии будет осуществлен полный переход от бумажной документации на электронную версию. Предполагается, что подлинник конструкторской документации на новый двигатель РД-171МВ также будет цифровым.

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    Автор: Алексей Громов
    #наука #роскосмос #технологии
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