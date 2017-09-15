Инфляция в регионах России оказалась на рекордном минимуме

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Москва, 15 сентября. Рост цен оказался ниже ожиданий Центробанка РФ почти по всей стране.

Как пишет газета «Известия», число регионов, в которых инфляция снизилась до 4% или ниже в годовом выражении, в августе выросло до 73.

Об этом говорится в «Картине инфляции» Минэкономразвития. Ведомство подчеркнуло, что это рекордный показатель.

Отмечается, что цель Банка России по снижению инфляции до 4% к концу 2017-го уже достигнута. В августе рост потребительских цен замедлился до 3,3%.

Самая низкая годовая инфляция установилась в Ненецком автономном округе (0,7%). За ним идут Пензенская область, Чувашия, Ямало-Ненецкий и Чукотский округа.