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Госдеп не считает «местью» лишение дипломатов США парковок в России
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    Госдеп не считает «местью» лишение дипломатов США парковок в России

    6:29  15 Сентября 2017
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    Госдеп не считает «местью» лишение дипломатов США в России парковок

    Вашингтон, 15 сентября. Официальный представитель Госдепа Хезер Науэрт сделала заявление, в котором сообщила, что США не считают устранение парковок перед своими генконсульствами «местью» России.

    По словам Науэрт, американская сторона не признает это ответными действиями и хочет продвигаться вперед в отношениях с правительством РФ.

    Напомним, что парковки у генконсульств США пропали в нескольких городах России. Так, во Владивостоке были убраны бетонные блоки, ограждающие парковку американского генконсульства на Пушкинской улице. В Екатеринбурге сняли дорожные знаки, которые позволяли дипломатам США и Великобритании оставлять машины на обочине. В городе на Неве у здания генконсульства Соединенных Штатов вместо нелегальной парковки появился пешеходный переход.

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    Автор: Алексей Громов
    #санкции #сша #госдеп
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