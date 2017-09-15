Госдеп не считает «местью» лишение дипломатов США парковок в России

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Вашингтон, 15 сентября. Официальный представитель Госдепа Хезер Науэрт сделала заявление, в котором сообщила, что США не считают устранение парковок перед своими генконсульствами «местью» России.

По словам Науэрт, американская сторона не признает это ответными действиями и хочет продвигаться вперед в отношениях с правительством РФ.

Напомним, что парковки у генконсульств США пропали в нескольких городах России. Так, во Владивостоке были убраны бетонные блоки, ограждающие парковку американского генконсульства на Пушкинской улице. В Екатеринбурге сняли дорожные знаки, которые позволяли дипломатам США и Великобритании оставлять машины на обочине. В городе на Неве у здания генконсульства Соединенных Штатов вместо нелегальной парковки появился пешеходный переход.