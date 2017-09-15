Ученый рассказал, что будет с Землей после гибели Солнца

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Москва, 15 сентября. Российский физик-исследователь Иван Назаренко рассказал, что будет с Землей после гибели Солнца.

Как сообщает МК, о том, что на самой близкой к голубой планете звезде случилось непоправимое, земляне узнают примерно через восемь минут после того, как Солнце взорвется.

«Все небо охватит сияние от яркого белого пламени, излучаемого взорвавшейся звездой. Мощность этого свечения будет такова, что ночь на планете исчезнет», — рассказал в красках ученый.

Все живое на Земле, конечно, включая человечество, погибнет на первом этапе катастрофы вселенского масштаба. Наша планета будет подвергнута потокам мощного радиоактивного излучения.

«Радиация довершит дело уничтожения флоры и фауны. А все следы их существования на планете будут вслед за тем испепелены — температура на поверхности Земли быстро повысится до 3–5 тысяч градусов», — продолжил нагнетать обстановку физик-исследователь.

Напомним, что ученых на всей планете взволновали аномально мощные вспышки на звезде, которые могут привести к гибели как самого Солнца, так и Земли.