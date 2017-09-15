Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск
Закрыть
Новороссия
Донбасс: ВСУ в течение суток 10 раз обстреляли территорию ЛНР
Общество
Ученый рассказал, что будет с Землей после гибели Солнца
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Ученый рассказал, что будет с Землей после гибели Солнца

    6:24  15 Сентября 2017
    1442

    Ученый рассказал, что будет с Землей после гибели Солнца

    Москва, 15 сентября. Российский физик-исследователь Иван Назаренко рассказал, что будет с Землей после гибели Солнца.

    Как сообщает МК, о том, что на самой близкой к голубой планете звезде случилось непоправимое, земляне узнают примерно через восемь минут после того, как Солнце взорвется.

    «Все небо охватит сияние от яркого белого пламени, излучаемого взорвавшейся звездой. Мощность этого свечения будет такова, что ночь на планете исчезнет», — рассказал в красках ученый.

    Все живое на Земле, конечно, включая человечество, погибнет на первом этапе катастрофы вселенского масштаба. Наша планета будет подвергнута потокам мощного радиоактивного излучения.

    Ученый рассказал, что будет с Землей после гибели Солнца

    «Радиация довершит дело уничтожения флоры и фауны. А все следы их существования на планете будут вслед за тем испепелены — температура на поверхности Земли быстро повысится до 3–5 тысяч градусов», — продолжил нагнетать обстановку физик-исследователь.

    Напомним, что ученых на всей планете взволновали аномально мощные вспышки на звезде, которые могут привести к гибели как самого Солнца, так и Земли.

    Ученый рассказал, что будет с Землей после гибели Солнца

    Triangle Created with Sketch.
    Автор: Константин Терехов
    #земля #солнце #конец света
    Комментарии:
    Загрузка...
    Загрузка...
    Видео Все
      Инфографика Все

        Мэр Львова Садовый: Порошенко поступил низко, он опозорил Украину

        11:11 14 Сентября 2017 5568

        Саакашвили спрятался от СБУ и полиции на львовском книжном форуме

        18:21 13 Сентября 2017
        3574

        На многотысячном соборе русофилов в Болгарии митрополит освятил флаг ДНР

        14:06 11 Сентября 2017
        5372

        Митинг возле НБУ: Коммунальные платежи – 2800 гривен, а зарплата рабочего – 3500

        13:44 11 Сентября 2017
        8996

        Очередной «разведчик ВСУ» взорван в Киеве - ему оторвало голову

        20:38 8 Сентября 2017
        30954
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        КНДР произвела пуск новой ракеты в направлении Японии

        КНДР произвела пуск новой ракеты в направлении Японии

        1:47   15 Сентября 2017
        321
        Стало известно, почему США ввели санкции против двух украинских авиакомпаний

        Стало известно, почему США ввели санкции против двух украинских авиакомпаний

        21:24   14 Сентября 2017
        3246
        Журова объяснила провокацию с попыткой отстранить Россию от Олимпиады–2018

        Журова объяснила провокацию с попыткой отстранить Россию от Олимпиады–2018

        18:18   14 Сентября 2017
        10724
        Звонки о минировании в Петербурге поступали из Украины

        Звонки о минировании в Петербурге поступали из Украины

        17:25   14 Сентября 2017
        486