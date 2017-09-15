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Стало известно, кто подражал «телефонным террористам»
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    Стало известно, кто подражал «телефонным террористам»

    6:10  15 Сентября 2017  /обновлено: 7:08  15 Сентября 2017
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    Стало известно, кто подражал «телефонным террористам»

    Москва, 15 сентября. В связи с ложными телефонными сообщениями о минировании тех или иных объектов с большим содержанием людей задержаны первые подозреваемые.

    Как сообщают «Коммерсантъ», против задержанного в Подмосковье подражателя «телефонным террористам» 17-летнего парня уже возбуждено уголовное дело по статье «заведомо ложное сообщение об акте терроризма». В частности этого подростка подозревают в телефонном «минировании» Дворца спорта.

    Впрочем, работа в этом направлении  в силовых ведомствах продолжается дальше. Как пояснили силовики, вычислить «террористов» не составляет труда, так как подражатели не шифруются, а совершают звонки с обычных телефонов.

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    Автор: Константин Терехов
    #россия #телефонный терроризм
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