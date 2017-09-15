Стало известно, кто подражал «телефонным террористам»

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Москва, 15 сентября. В связи с ложными телефонными сообщениями о минировании тех или иных объектов с большим содержанием людей задержаны первые подозреваемые.

Как сообщают «Коммерсантъ», против задержанного в Подмосковье подражателя «телефонным террористам» 17-летнего парня уже возбуждено уголовное дело по статье «заведомо ложное сообщение об акте терроризма». В частности этого подростка подозревают в телефонном «минировании» Дворца спорта.

Впрочем, работа в этом направлении в силовых ведомствах продолжается дальше. Как пояснили силовики, вычислить «террористов» не составляет труда, так как подражатели не шифруются, а совершают звонки с обычных телефонов.