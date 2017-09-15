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Сирия новости 15 сентября 07.00: САА провела бомбардировки боевиков в Алеппо, боевик ИГ из США захвачен в Ракке
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    Сирия новости 15 сентября 07.00: САА провела бомбардировки боевиков в Алеппо, боевик ИГ из США захвачен в Ракке

    7:00  15 Сентября 2017  /обновлено: 7:27  15 Сентября 2017
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    Сирия новости 15 сентября 07.00: САА провела бомбардировки боевиков в Алеппо, боевик ИГ из США захвачен в Ракке

    Сирия, 15 сентября. Армия правительства Сирии провела интенсивные бомбардировки боевиков в Алеппо, бойцами SDF был захвачен американский террорист «Исламского государства» в Ракке. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

    Коротко об итогах противостояния

    Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: провела интенсивные бомбардировки боевиков на севере в Алеппо, нанесли удары по позициям боевиков в районе деревни Селим на трассе Хомс – Саламия.

    «Исламское государство»: заявили, что под ударами ВВС коалиции по лагерю беженцев в восточном Дейр эз-Зоре погибли около сотни детей.

    «Хайят Тахрир аш-Шам»: атаковали блокпост армии правительства Сирии на дороге в районе населенного пункта Сунейда.

    Сирия новости 15 сентября 07.00: САА провела бомбардировки боевиков в Алеппо, боевик ИГ из США захвачен в Ракке

    Провинция Дамаск

    Сирия новости 15 сентября 07.00: САА провела бомбардировки боевиков в Алеппо, боевик ИГ из США захвачен в Ракке

    Представители «Джейш аль-Ислам»***** заявили, что сорвали атаку правительственной армии вблизи шоссе Хомс-Дамаск в пригороде Харасты, передает Almasdarnews.

    Напомним, в пригородах Дамаска Джобар и Айн-Тарма продолжаются ожесточенные бои между альянсом вооруженных группировок так называемой «умеренной» оппозиции «Сирийская свободная армия» (ССА) и сирийскими правительственными войсками (САА).

    Сын Усамы Бен Ладена по имени Хамза бен Ладен призвал мусульман всего мира взять в руки оружие и отправиться на джихад в Сирии. Он заявил, что «Аль-Каида»* (запрещена в России) на стороне сирийского народа и будет продолжать бороться против Асада, передает Almasdarnews.

    Провинция Алеппо

    Сирия новости 15 сентября 07.00: САА провела бомбардировки боевиков в Алеппо, боевик ИГ из США захвачен в Ракке

    Армия правительства Сирии провела интенсивные бомбардировки боевиков на севере, западе и юге Алеппо, сообщает пользователь Twitter @ IvanSidorenko1.

    Напомним, террористическому альянсу «Хайят Тахрир аш-Шам» удалось значительно укрепиться в соседней провинции Идлиб после того, как административный центр и ряд населенных пунктов полностью перешел под контроль исламистов. Это позволило активизировать действия против правительственных войск на западе провинции Алеппо и на севере провинции Хама.

    Провинция Хомс

    Сирия новости 15 сентября 07.00: САА провела бомбардировки боевиков в Алеппо, боевик ИГ из США захвачен в Ракке

    Генерал Али Абдулла Айюб посетил Дейр эз-Зор и встретился с защитниками города и новоприбывшими солдатами, сказано в Twitter (@miladvisor).

    Сирийские правительственные войска при поддержке ВКС РФ продолжают зачистку от оставшихся боевиков «Исламского государства» населенных пунктов внутри «Акербатского котла». 

    Провинция Дейр эз-Зор

    Сирия новости 15 сентября 07.00: САА провела бомбардировки боевиков в Алеппо, боевик ИГ из США захвачен в Ракке

    После трех лет осады «Исламским государством»* солдат армии правительства Сирии смог вновь увидеть своего сына, сообщает пользователь Twitter @WithinSyriaBlog.

    Коалиция заявила, что поддерживаемые ими силы не намерены входить в город Дейр эз-Зор, сообщает портал Almasdarnews.

    SDF отбили у террористов «Исламского государства» важный пригород Дейр эз-Зора Аль-Хуссейния к северо-востоку от города, сообщает портал Almasdarnews.

    В Сирии впервые развернули мобильную станцию спутниковой связи Р-439-МД2 и направили в сторону Дейр эз-Зора, сообщает пользователь Twitter @Mansourtalk.

    Террористы «Исламского государства» заявили, что под ударами ВВС коалиции по лагерю беженцев в восточном Дейр эз-Зоре погибли около сотни детей, сказано в Twitter (@JettGoldsmith).

    Напомним, ранее при поддержке ВКС РФ сирийским правительственным войскам после снятия трехлетней осады с северной части анклава в районе 137-ой базы, удалось полностью деблокировать, контролируемые силами Башара Асада части города. Также, благодаря действиям российской авиации, на сегодняшний момент освобождены территории аэропорта, кладбища, установлен контроль над районом гор Джебель Тарда на юго-западе от Дейр эз-Зора и, как следствие, над всем периметром авиабазы. Также в результате массированных ударов ВКС РФ под полный контроль правительственных сил перешла вся трасса стратегически важная трасса Пальмира — Дейр эз-Зор.

    Провинция Идлиб

    Сирия новости 15 сентября 07.00: САА провела бомбардировки боевиков в Алеппо, боевик ИГ из США захвачен в Ракке

    Вооруженная фракция «Джейш Усуд аль-Ислам» оставляет «Хайят Тахрир аш-Шам» из-за их «высокомерия» и «игнорирования пролитой мусульманской крови», сообщает пользователь Twitter @badly_xeroxed.

    Ранее группировка «умеренной» оппозиции «Ахрар аш-Шам» заключила с террористами перемирие и передала административный центр Идлиб и ряд населенных пунктов вокруг под полный контроль «Хайят Тахрир аш-Шам». Это позволило террористическому альянсу «Ан-Нусры» значительно укрепить свои позиции в провинции и более успешно действовать в соседних провинциях Алеппо и Хама. По данным Минобороны сейчас численность «Хайят Тахрир аш-Шам» достигает 25 тысяч боевиков, из которых 9 тысяч — «Джебхат ан-Нусра»****. 

    Провинция Ракка

    Сирия новости 15 сентября 07.00: САА провела бомбардировки боевиков в Алеппо, боевик ИГ из США захвачен в Ракке

    Террористы «Исламского государства» выпустили видео, показывающее потери правительственной армии в южной части Ракки.

    Бойцами SDF**** был захвачен американский террорист «Исламского государства». Где именно это произошло, не сообщается – событие могло иметь место как в Ракке, так и в провинции Дейр эз-Зор, сказано в сообщении портала Almasdarnews.

    Напомним, что бывшую неофициальную столицу «Исламского государства» в Сирии освобождают курдские вооруженные формирования «Демократические силы Сирии» (SDF) и «Отряды народной обороны» (YPG) при военной и материальной поддержке сил международной коалиции, возглавляемой Соединенными Штатами Америки. Ранее сообщалось, что от боевиков ИГ* уже освобождено  более половины города.

    Провинция Хама

    Сирия новости 15 сентября 07.00: САА провела бомбардировки боевиков в Алеппо, боевик ИГ из США захвачен в Ракке

    «Хайят Тахрир аш-Шам» атаковали блокпост армии правительства Сирии на дороге в районе населенного пункта Сунейда, сообщает пользователь Twitter @IvanSidorenko1.

    Ожесточенные бои между правительственной армией и боевиками идут в районе деревни Селим на трассе Хомс – Саламия, сообщает пользователь Twitter @IvanSidorenko1.

    Подтвердилась информация, что боевики ИГ будут сражаться насмерть в центральной Сирии, несмотря на предложения САА покинуть регион, передает Almasdarnews.

    Правительственные силы продолжают вести ожесточенные бои с боевиками «Исламского государства» в районе Акербата. Сам город ранее перешел под полный контроль сирийских войск.

    Провинция Хасака

    Террористы «Исламского государства» выпустили видео своих атак на SDF в районе населенного пункта Рувайшид на юге провинции. Террористами убиты несколько курдских бойцов, сообщает портал Almasdarnews.

    * Организация запрещена на территории РФ.

    Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)

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    Автор: Алексей Громов
    #сирия
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    Сирия новости 15 сентября 07.00: САА провела бомбардировки боевиков в Алеппо, боевик ИГ из США захвачен в Ракке
    Сирия итоги за сутки на 15 сентября 06.00: ВКС РФ обеспечивают освобождение от ИГ Дейр эз-Зора, в Ракке погибло семь бойцов SDF
    Сирия новости 14 сентября 19.30: ВКС РФ и САА освободили от ИГ Аль-Багилию, жителей Хасаки призывают выйти на митинг против выборов Курдистана
    Эксперт о ракетном ударе по объектам ИГ в Сирии: Россия ослабила позиции боевиков
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