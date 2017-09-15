Сирия новости 15 сентября 07.00: САА провела бомбардировки боевиков в Алеппо, боевик ИГ из США захвачен в Ракке

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Сирия, 15 сентября. Армия правительства Сирии провела интенсивные бомбардировки боевиков в Алеппо, бойцами SDF был захвачен американский террорист «Исламского государства» в Ракке. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: провела интенсивные бомбардировки боевиков на севере в Алеппо, нанесли удары по позициям боевиков в районе деревни Селим на трассе Хомс – Саламия.

«Исламское государство»: заявили, что под ударами ВВС коалиции по лагерю беженцев в восточном Дейр эз-Зоре погибли около сотни детей.

«Хайят Тахрир аш-Шам»: атаковали блокпост армии правительства Сирии на дороге в районе населенного пункта Сунейда.

Провинция Дамаск

Представители «Джейш аль-Ислам»***** заявили, что сорвали атаку правительственной армии вблизи шоссе Хомс-Дамаск в пригороде Харасты, передает Almasdarnews.

Напомним, в пригородах Дамаска Джобар и Айн-Тарма продолжаются ожесточенные бои между альянсом вооруженных группировок так называемой «умеренной» оппозиции «Сирийская свободная армия» (ССА) и сирийскими правительственными войсками (САА).

Сын Усамы Бен Ладена по имени Хамза бен Ладен призвал мусульман всего мира взять в руки оружие и отправиться на джихад в Сирии. Он заявил, что «Аль-Каида»* (запрещена в России) на стороне сирийского народа и будет продолжать бороться против Асада, передает Almasdarnews.

Провинция Алеппо

Армия правительства Сирии провела интенсивные бомбардировки боевиков на севере, западе и юге Алеппо, сообщает пользователь Twitter @ IvanSidorenko1.

Напомним, террористическому альянсу «Хайят Тахрир аш-Шам» удалось значительно укрепиться в соседней провинции Идлиб после того, как административный центр и ряд населенных пунктов полностью перешел под контроль исламистов. Это позволило активизировать действия против правительственных войск на западе провинции Алеппо и на севере провинции Хама.

Провинция Хомс

Генерал Али Абдулла Айюб посетил Дейр эз-Зор и встретился с защитниками города и новоприбывшими солдатами, сказано в Twitter (@miladvisor).

Сирийские правительственные войска при поддержке ВКС РФ продолжают зачистку от оставшихся боевиков «Исламского государства» населенных пунктов внутри «Акербатского котла».

Провинция Дейр эз-Зор

После трех лет осады «Исламским государством»* солдат армии правительства Сирии смог вновь увидеть своего сына, сообщает пользователь Twitter @WithinSyriaBlog.

Коалиция заявила, что поддерживаемые ими силы не намерены входить в город Дейр эз-Зор, сообщает портал Almasdarnews.

SDF отбили у террористов «Исламского государства» важный пригород Дейр эз-Зора Аль-Хуссейния к северо-востоку от города, сообщает портал Almasdarnews.

В Сирии впервые развернули мобильную станцию спутниковой связи Р-439-МД2 и направили в сторону Дейр эз-Зора, сообщает пользователь Twitter @Mansourtalk.

Террористы «Исламского государства» заявили, что под ударами ВВС коалиции по лагерю беженцев в восточном Дейр эз-Зоре погибли около сотни детей, сказано в Twitter (@JettGoldsmith).

Напомним, ранее при поддержке ВКС РФ сирийским правительственным войскам после снятия трехлетней осады с северной части анклава в районе 137-ой базы, удалось полностью деблокировать, контролируемые силами Башара Асада части города. Также, благодаря действиям российской авиации, на сегодняшний момент освобождены территории аэропорта, кладбища, установлен контроль над районом гор Джебель Тарда на юго-западе от Дейр эз-Зора и, как следствие, над всем периметром авиабазы. Также в результате массированных ударов ВКС РФ под полный контроль правительственных сил перешла вся трасса стратегически важная трасса Пальмира — Дейр эз-Зор.

Провинция Идлиб

Вооруженная фракция «Джейш Усуд аль-Ислам» оставляет «Хайят Тахрир аш-Шам» из-за их «высокомерия» и «игнорирования пролитой мусульманской крови», сообщает пользователь Twitter @badly_xeroxed.

Ранее группировка «умеренной» оппозиции «Ахрар аш-Шам» заключила с террористами перемирие и передала административный центр Идлиб и ряд населенных пунктов вокруг под полный контроль «Хайят Тахрир аш-Шам». Это позволило террористическому альянсу «Ан-Нусры» значительно укрепить свои позиции в провинции и более успешно действовать в соседних провинциях Алеппо и Хама. По данным Минобороны сейчас численность «Хайят Тахрир аш-Шам» достигает 25 тысяч боевиков, из которых 9 тысяч — «Джебхат ан-Нусра»****.

Провинция Ракка

Террористы «Исламского государства» выпустили видео, показывающее потери правительственной армии в южной части Ракки.

Бойцами SDF**** был захвачен американский террорист «Исламского государства». Где именно это произошло, не сообщается – событие могло иметь место как в Ракке, так и в провинции Дейр эз-Зор, сказано в сообщении портала Almasdarnews.

Напомним, что бывшую неофициальную столицу «Исламского государства» в Сирии освобождают курдские вооруженные формирования «Демократические силы Сирии» (SDF) и «Отряды народной обороны» (YPG) при военной и материальной поддержке сил международной коалиции, возглавляемой Соединенными Штатами Америки. Ранее сообщалось, что от боевиков ИГ* уже освобождено более половины города.

Провинция Хама

«Хайят Тахрир аш-Шам» атаковали блокпост армии правительства Сирии на дороге в районе населенного пункта Сунейда, сообщает пользователь Twitter @IvanSidorenko1.

Ожесточенные бои между правительственной армией и боевиками идут в районе деревни Селим на трассе Хомс – Саламия, сообщает пользователь Twitter @IvanSidorenko1.

Подтвердилась информация, что боевики ИГ будут сражаться насмерть в центральной Сирии, несмотря на предложения САА покинуть регион, передает Almasdarnews.

Правительственные силы продолжают вести ожесточенные бои с боевиками «Исламского государства» в районе Акербата. Сам город ранее перешел под полный контроль сирийских войск.

Провинция Хасака

Террористы «Исламского государства» выпустили видео своих атак на SDF в районе населенного пункта Рувайшид на юге провинции. Террористами убиты несколько курдских бойцов, сообщает портал Almasdarnews.

* Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)